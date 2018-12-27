Лепет оправданья Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

27.12.2018, 19:53

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МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

Как говорят украинцы «Из старой бабки девку не сделаешь».

В интервью Золотова интересно не то, что он сказал, а то, что он не сказал и как говорил.

Обратим внимание на несколько вещей.

Во-первых, кому дал интервью Золотов. «Комсомольской правде» — верной газете Кремля, организующей сливы и травли неугодных.

Во-вторых, обратим внимание, как именно подано интервью. Оно названо «эксклюзивным». Но не подумайте, что там есть какой-то эксклюзивный материал, просто интервью дали именно этой газете, а не какой-то другой. А дали этой газете ровно для того, чтобы корреспондент был дрессированным и не задавал лишних вопросов.

Третий момент связан со временем интервью. Видимо, в высоких кабинетах долго решали, что с Золотовым делать после его позора с вызовом на дуэль Навального. Вспомним, что даже началось какое-то расследование по поводу закупок капусты и морковки по завышенным ценам, о чём писал Навальный. Потом была тишина… и вдруг это интервью. Видимо, в знаменитой фразе «помиловать нельзя казнить» запятую решили поставить после слова «помиловать», решили, что позор уже все забыли и можно Золотова потихоньку «поднимать». И если посмотреть оригинал статьи в КП, то видно, как «поднимают»: интервью взято на ходу, когда Золотов выходил «с очередного совещания с офицерами». То есть, Золотов крайне занят, у него бесконечные совещания, он весь в работе. Правда, из этого следует, что корреспондент оказался «девочкой по вызову» — ему приказали прибыть в нужное время в нужное место, что лишь подтверждает версию, что Золотова решили «поднимать».

Это желание обелить Золотова доходит до смешного: в материале две фотографии. Одно фото в полевой форме, прямо с фронта военных действий; второе — праздничное, прямо с парада. Или на парад. Одно фото Росгвардии, второе ИТАР-ТАСС. Актуального фото, сделанного во время интервью нет, возможно его вообще делали по телефону.

И еще, корреспондент обращается к Золотову исключительно «Товарищ генерал армии!» Трудно себе представить, чтобы обычный журналист, не состоящий на службе в ФСБ или какой-то военной газете, обращался так к гостю — обычно обращаются по имени-отчеству.

Итак, в совокупности, перед нами парадный материал под заголовком «Посмотрите, какой красавчег!»

А вот с содержанием интервью как-то не сложилось. Про главную уголовную претензию Навального к себе, Золотов упоминает одним предложением: «Он бегал по магазинам и овощным развалам, доставал мои фотографии и говорил – вот он, кто вас объедает, он – вор». И больше, по сути претензии, ни слова. Главное в интервью – «дача Микояна, в захвате которой меня обвиняет Навальный, это не дача Микояна. Моя дача – это другая дача».

Вот и весь смысл интервью «товарища генерала армии».

Не сомневаюсь, что Навальный внесёт ясность, где дача Микояна, а где дача Товарища генерала.

Однако, лакированные фотографии и упоминание Навального словами «этот субъект» вряд ли поднимут Золотова.

Как говорят украинцы «Из старой бабки девку не сделаешь»

Даже если девка берёт у тебя интервью.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»