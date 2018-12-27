Лучшим футболистом Беларуси-2017 заинтересовалось брестское «Динамо» 27.12.2018, 20:08

Михаил Гордейчук

Экс-нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук может продолжить карьеру в Бресте.

По сведениям Tribuna.com, экс-нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук попал в сферу интересов брестского «Динамо». Ранее потенциальный председатель правления клуба Андрей Капский сообщил, что форвард покинул команду.

Значительную часть минувшего сезона Гордейчук пропустил из-за операции по удалению небольшой грыжи и последующего восстановления. В 11 матчах чемпионата на счету 29-летнего форварда 4 забитых мяча. В среднем он проводил на поле по 54 минуты.

В 2017 году Гордейчук стал лучшим футболистом Беларуси.