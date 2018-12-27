Еврокомиссия выделит больше средств на борьбу с российской пропагандой 27.12.2018, 20:23

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В 2018 году на борьбу с российской пропагандой было выделено 1 млн евро, в следующем году – 5 млн евро.

С начала следующего года в Брюсселе выделят больше средств и больше кадров на борьбу с российской пропагандой, передает «Радио Польша».

Об этом заявили в Европейской комиссии, в плане действий которой отмечается, что дезинформация со стороны Кремля является наибольшей угрозой для Европейского союза.

В 2018 году на борьбу с российской пропагандой было выделено 1 млн евро, в следующем году – 5 млн евро. Группа, занимающаяся борьбой с российской дезинформацией, ранее насчитывала несколько человек, в 2019 году ее штат увеличиться до 50 человек.

С призывом к более эффективной борьбе с российской дезинформацией в Брюссель несколько недель назад обратилась группа, состоящая из шестидесяти экспертов из двадцати стран, занимающихся вопросами безопасности. Эксперты из европейских стран, которые подписали письмо, направленное Европейской комиссии, отмечают, что в данной ситуации мобилизация сил и ресурсов просто необходима. Особенно в контексте запланированных на май выборов в Европейский парламент и ожидаемой активизации российских пропагандистов.

Руководитель программы Kremlin Watch, созданной чешским институтом «Европейские ценности», Якуб Янда прокомментировал данное решение Еврокомиссии: «До этого момента Европейская комиссия преуменьшала нависающую угрозу со стороны России. Теперь это изменилось. Хорошо, что бюджет будет увеличен. Конечно, все еще этого недостаточно. Особенно, если принять во внимание, что бюджет российской дезинформационной машины насчитывает миллиарды евро. Однако это маленький шаг вперед в правильном направлении».