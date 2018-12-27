Как встречать Новый год 2019 27.12.2018, 20:39

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Пять примет, к которым не стоит относиться слишком серьезно.

Символом 2019 года по Восточному календарю станет Жёлтый Кабан. "Клопс" собрал приметы для встречи Нового года. Редакция призывает читателей относиться к рекомендациям с юмором.

1. В каком цвете встречать

Встречать Новый год нужно в одежде тех цветов, которые "одобряет" символ года. Главными станут жёлтый и розовый. Благоприятны оттенки зелёного, бежевого, коричневого, фиолетового. Считается, что это принесёт достаток и благополучие. Новый год нельзя встречать в домашней одежде, джинсовых вещах и скромных брюках с блузками, а то Свинка расстроится.

2. Можно ли есть поросёнка в новогоднюю ночь

Нет, это нехорошая примета! Однако в остальном нет никаких ограничений, потому что "пятачки" являются всеядными животными. Встречать год Свиньи — 2019 следует обильным застольем. Экономить на угощениях не стоит. При этом всю еду лучше приготовить самим. Во сколько калининградцам обойдётся новогодний стол, можно почитать здесь.

3. Как использовать талисман года

Считается, что если поставить статуэтку свиньи на стол в гостиной, то она принесёт в дом смех, научит искренне радоваться. Кроме того, Свинья защитит всех членов семьи, даст каждому из них возможность проявить себя с лучшей стороны, привлечёт благополучие и достаток.

4. Свинья везде грязь найдёт

Одна из главных примет этого Нового года — идеальная чистота. Бытует ошибочное мнение, что свиньи не очень чистоплотные животные. На самом деле это далеко не так, и к встрече Жёлтого Кабана лучше провести генеральную уборку.

5. "Денежная" примета

Чтобы следующий год был финансово успешным, нужно положить на дно бокала пятикопеечную монету (пятачок) и выпить из него шампанское под бой курантов. Естественно, монету проглатывать не надо, её нужно положить в кошелёк и хранить весь год.