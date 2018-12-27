В Париже решили не отменять новогодние празднования несмотря на протесты «желтых жилетов» 27.12.2018, 20:51

ФОто: RFI

«Желтые жилеты» анонсировали новый сбор на Елисейских полях именно в новогоднюю ночь.

Мэрия Парижа решила не отменять традиционные новогодние празднования на Елисейских полях, несмотря на угрозы новой акции "желтых жилетов", сообщает nv.ua со сылкой на Figaro.

В новогоднюю ночь в Париже пройдет "звуковое и световое шоу" и фейерверк.

В Facebook группах "желтых жилетов" анонсировали новый сбор на Елисейских полях именно в новогоднюю ночь. Однако, там сказано, что цель сбора - "мирно и празднично продолжать борьбу".

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.