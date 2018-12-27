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Японская иена может обойти доллар по объему торгов биткоином

  • 27.12.2018, 21:01
Фото: Getty Images

Пара ВТС/JPY постепенно занимает лидирующие позиции в торговле криптовалютой.

Американский доллар, который всегда занимал лидирующие позиции на криптовалютном рынке, в последнее время по объему торговли биткоином может потеснить японская иена, сообщает liga.net со ссылкой на BitNovosti.

Доллар США (USD) и японская иена (JPY) являются двумя наиболее доминирующими фиатными валютами, которые используются в торговле биткойном.

USD де-факто является глобальной валютой для ведения торговли и бизнеса. Доллар - самая популярная валюта на рынке Форекс, поэтому не удивительно, что он является также одним из наиболее популярных активов на рынке биткойна.

По данным криптовалюной индексной платформы Coinhills, на BTC/USD приходится более 48% всех сделок с фиатом, осуществляемых в течение суток. Между тем, в йене осуществляется 47,23% из всех обменных операций с биткойном. Вместе, оба актива контролируют 95,87% биткойн-торгов, что делает их на сегодняшний день самыми популярными фиатными валютами на рынке биткойна.

Согласно данным Coinhills, JPY становится новым фаворитом для биткойн-трейдеров. Отметим, что еще в ноябре доля JPY на рынке цифрового золота составляла всего 21%.

Напомним, индийская криптовалютная биржа WazirX сообщает, что ежемесячно демонстрирует самые высокие показатели по объему торгов среди всех бирж страны.


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