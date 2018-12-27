закрыть
27 декабря 2018, четверг, 21:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Гордейчук подписал контракт с казахстанским «Тоболом»

  • 27.12.2018, 21:06
Михаил Гордейчук
Фото с сайта by.tribuna.com

«Тобол» тренирует экс-наставник солигорского «Шахтера» Марек Зуб.

Белорусский форвард Михаил Гордейчук подписал контракт с казахстанским "Тоболом".

Контракт рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Интересно, что главным тренером "Тобола" работает Марек Зуб, который по ходу минувшего сезона был уволен из солигорского "Шахтера" за неудовлетворительные результаты.

Большую часть чемпионата Беларуси-2018 Гордейчук пропустил из-за травмы. Всего в этом году Михаил провел за свой предыдущий клуб БАТЭ 11 матчей и забил 4 гола. В составе борисовского клуба воспитанник казахстанского футбола выступал в 2011-2013 годах и в 2014-2018 годах. В 2017 году Гордейчук был признан лучшим футболистом Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец
«Пересидент» клянчит в Кремле
«Пересидент» клянчит в Кремле Николай Статкевич
Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич