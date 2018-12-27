Неизвестные напали на монахов в католической церкви в Вене 27.12.2018, 21:13

Костел Klosterkirche Maria Immaculata в Вене

В городе объявлен «план перехват».

Двое неизвестных напали на монахов в католической церкви в районе Флоридсдорф в Вене, сообщают издания OE24 и Krone. Речь, по информации первого, идет о монастырской церкви Марии Иммакулаты (Klosterkirche Maria Immakulata), передает РБК.

Преступники, как указывает OE24, «действуя крайне жестоко», ограбили несколько человек и скрылись. Позже эту информацию подтвердили в полиции. «Около 13:30 [по местному времени, 15:30 по Минску] двое неизвестных напали на нескольких монахов», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Инцидент, по информации полицейских, «затянулся на несколько часов».

Связанных и раненых монахов сотрудники правоохранительных органов, по данным местной полиции, обнаружили только в 16:17 по местному времени (18:17 мск).

Всего в результате инцидента, по данным OE24 и Krone, ранения получили пять человек. Ранее Krone сообщала восьми-15 пострадавших.

В городе в связи со случившимся объявлен «план перехват». В операции, по информации австрийской газеты, в частности, задействованы антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA. В небе над местом происшествия — вертолет подразделения EKO Cobra.