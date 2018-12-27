Песков: Москва с позицией Лукашенко по налоговому маневру не во всем согласна 27.12.2018, 21:35

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Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь Путина заявил, что «разногласия в отношениях Минска и Москвы неизбежны».

Разногласия России и Беларуси неизбежны, необходимо найти варианты, устраивающие обе стороны, и провести встречу правителей до Нового года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил, что из-за того, что с наступлением 2019-го появятся «некоторые новые экономические нюансы», встречу Путина и Лукашенко нужно провести до Нового года.

Он отметил, что Минск считает необходимыми компенсации из-за налогового маневра, а Москва с такой позицией не во всем согласна. «Разногласия сохраняются, и разговор будет продолжаться. Это обычные неизбежные проблемы. Такое бывает», — сказал Песков.

Пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт заявила агентству, что время и место встречи глав государств еще не известны, их согласовывают с учетом графиков Путина и Лукашенко.

Лукашенко считает, что бюджет страны от реализации налогового маневра в России в следующем году потеряет более $300 млн. Беларусь настаивает на компенсации, однако Москва считает, что не давала никаких подобных обещаний Беларуси. В рамках налогового маневра в России проводится поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет.