Все захваченные РФ украинские моряки объявили себя военнопленными 27.12.2018, 21:58

Украинских военных удерживают в следственных изоляторах Москвы.

Все захваченные российскими силовиками украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Об этом 27 декабря сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Все 24 украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными... Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", – написал он.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Членам экипажей предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

Украинских военных удерживают в следственных изоляторах Москвы.