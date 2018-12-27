Андрей Капский: Разговор отца о своем преемнике? Их всегда было двое — Вашкевич и Родионов 27.12.2018, 22:03

Андрей Капский - справа

Сын Анатолия Капского рассказал о том, кого отец хотел сделать своим преемников в БАТЭ.

Сын ушедшего 22 сентября из жизни руководителя БАТЭ Анатолия Капского Андрей в интервью "Прессболу" рассказал о том, кого отец хотел сделать своим преемников в борисовском клубе.

- Заводил он в клубе разговор о своем преемнике?

- Их всегда было двое — Андрей Вашкевич и Виталий Родионов. Но ни один, ни другой не прошли. Папа хотел их закалить, но они по-своему остались мягкими. Ему нужен был человек жесткий. И с чуйкой, которая у папы, безусловно, имелась.

<...>

Я окончил экономический факультет БГУ и магистратуру в БНТУ. Пошел работать — вначале в частной компании, но потом понял, что мне не хватает дисциплины. Захотел на завод. Прежде всего потому, что это государственная система, где особенно не распустишься. Папа выслушал мою просьбу и поставил начальником самого проблемного цеха. Было непросто, но интересно. Потом пошел в армию, тоже нужное дело. Папа, кстати, это только приветствовал.

В общем, вернулся на БАТЭ уже немножко другим человеком. Скажу честно, завод засосал. Последняя моя должность была начальник управления продаж. И когда папа говорил: "Приходи с нового года в клуб", я особенно не торопился. Мне было реально интересно заниматься маркетингом предприятия.

С одной стороны, мои амбиции. Хочется уйти с завода на мажорной ноте. А с другой — не хотелось ругаться с папой. Он объявил, что если мы берем чемпионство и проходим дальше в еврокубках, то он становится консультантом, а я — председателем правления. Но знаю я его консультации... Понимал, что мы с папой все равно будем ругаться. А получилось так, что я ушел с завода тогда, когда отца не стало.

- Ответственность не пугала?

- Для папы БАТЭ был ребенком, а для нас — братом. Наша жизнь с детства была пронизана этим клубом.