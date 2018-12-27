Зеленский: По поводу России у меня такое же ощущение, как у Кикабидзе 1 27.12.2018, 22:13

1,900

Фото: obozrevatel.com

Кикабидзе после начала российско-грузинской войны неоднократно заявлял, что отказывается выступать в РФ.

Украинский шоумен Владимир Зеленский в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону рассказал, что прекратил выступать в России, как только началась война на Донбассе в 2014 году.

"Как говорится, по взаимной симпатии. Ну, во-первых, это невозможно (выступления в РФ. – Прим.). У меня достаточно близкие отношения с [грузинским актером и певцом] Вахтангом Кикабидзе. Потрясающий человек, все его концерты в "Украине" проводит одна из наших компаний, потому что мы его просто обожаем! Я его фанат, для меня он гуру... Вот по поводу России у меня такое же ощущение, как у Вахтанга Константиновича. Я не могу туда поехать выступать, мне просто плохо. Не важно, кто что скажет, это мое внутреннее. Многие артисты ездят и выступают – я их не сужу. Это их желание, это все на уровне морали и внутреннего ощущения. Все живут, как могут. Но мне плохо", – рассказал актер.

При этом, по словам Зеленского, его зовут выступать в РФ.

"Ну, не знаю, по какой причине зовут... Многие зовут за рубеж выступать, и я уже узнаю там, кто это собрались. Если какие-то российские олигархи – отказываюсь. Особенно они любят в Майами позвать. Но я никуда не езжу – не хочу. Не могу через себя переступить", – добавил он.

Кикабидзе после начала российско-грузинской войны неоднократно заявлял, что отказывается выступать в России.