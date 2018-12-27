Мишель Обама возглавила американский «рейтинг восхищения» 27.12.2018, 22:32

Мишель Обама

Мужчиной, вызывающим наибольшее восхищение, был в 11-раз подряд назван экс-президент США Барак Обама.

Бывшая первая леди США Мишель Обама заняла первое место в списке женщин, вызывающих наибольшее восхищение у американцев, впервые за 17 лет потеснив Хиллари Клинтон, показал новый опрос, проведенный социологической службой Gallup, передает «Голос Америки».

В этом году Обама с большим отрывом возглавила «рейтинг восхищения», в котором три прошлых года занимала второе место после экс-госсекретаря.

На этот раз второе место досталось телеведущей и медиамагнату Опре Уинфри, за которой следуют Клинтон и нынешняя первая леди Мелания Трамп. Пятерку лидеров замкнула королева Великобритании Елизавета, а шестое место досталось канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Экс-президент Обама 11-й год подряд возглавил мужской рейтинг, опередив нынешнего лидера страны Дональда Трампа, который в четвертый раз подряд занял второе место.