СМИ назвали основных претендентов на пост тренера «Манчестер Юнайтед» 27.12.2018, 22:47

До конца мая с английским клубом будет работать Уле Гуннар Сульшер.

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может ближайшим летом занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед», сообщает РБК со ссылкой на ESPN. По информации издания, руководители английского клуба считают итальянского специалиста основной альтернативой Маурисио Почеттино, ныне возглавляющему лондонский «Тоттенхэм».

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера команды Жозе Моуринью. Его обязанности до мая следующего года будет исполнять бывший игрок команды норвежец Уле-Гуннар Сульшер. За это время руководство клуба планирует найти специалиста, который возглавит манкунианцев по окончании сезона.

Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», но в его услугах также заинтересован мадридский «Реал». Кроме того, «Тоттенхэм» предпримет все возможные усилия, чтобы сохранять аргентинского специалиста у себя.

Контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года. С лондонским клубом он каждый год борется за медали в чемпионате Англии. Во главе команды аргентинский тренер провел во всех турнирах 246 матчей, победив в 140 из них, в 53 сыграв вничью и в 53 уступив. До перехода в «Тоттенхэм» он возглавлял «Эспаньол» и «Саутгемптон».

В случае, если подписать контракт с Почеттини не удастся, руководство «МЮ» может предложить пост тренера Аллегри. По информации ESPN, итальянец работающий с «Ювентусом» с 2014 года, заинтересован в переезде в Англию.

Минувшим летом Аллегри стал первым тренером в истории Италии, который в течение четырех сезонов подряд смог сделать дубль во внутренних турнирах — он выигрывал Кубок и чемпионат Италии с 2015 по 2018 год. Также 51-летний специалист дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.

В турнирной таблице чемпионата Англии «МЮ» занимает шестое место, отставая от идущего пятым лондонского «Арсенала» на шесть очков. В первом круге команда набрала 26 баллов в 19 матчах. При этом при Сульшере «Манчестер Юнайтед» одержал две победы подряд — над «Кардифф Сити» (5:1) и «Хаддерсфилдом» (3:1).