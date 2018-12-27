В Могилеве открыли котокафе с мейн-кунами 27.12.2018, 23:03

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Фото: tut.by

Гостей в кафе принимают 10 котов крупнейшей домашней породы мейн-кун.

«У нас все по-домашнему», — улыбается Екатерина Ковалева, открывая дверь в первое и единственное в Могилеве котокафе, приглашает снять верхнюю одежду и обувь. За ее спиной маячат любопытные усатые кошачьи морды. Теперь эти 100 квадратных метров в историческом центре Могилева — действительно дом. Здесь живут и принимают гостей 10 котов крупнейшей домашней породы мейн-кун, пишет tut.by.

Котокафе «Страна больших кошек» заработало в Могилеве 20 декабря. Семья Ковалевых начала без пафоса и лишнего шума — открыли дверь и выдохнули: «Ну, поехали». Еще съели торт, который принесли друзья семьи. И он был обычным — «человеческим».

А вот в котокафе — все для котов и напоминает о них. Стена с вешалками для верхней одежды, столы, отверстия-ходы в домиках хвостатых — все в форме кошачьей головы. «Котоинтерьер» дополняют картины, фотографии, книги и раскраски о котах. Есть отдельная комната только для котов — там еда и лотки.

— Это не контактный зоопарк — я лично категорически против такого обращения с дикими животными. И это не игровая детская комната — тут игрушки только для котов. Это место для отдыха: семейного, спокойного с друзьями или без них. Это место, где можно и нужно учиться общаться с домашними животными, — объясняет Екатерина и тяжело вздыхает: — Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, приживется ли это у нас, нужно ли это нашим людям.

Котокафе и производит впечатление кошачьего дома, причем из разряда «высшего общества». Кто хочет стать гостем, будьте добры следовать «этикету» — правилам поведения с животными. Они есть на входе в рамках и на странице котокафе во «Вконтакте». Все просто: нужно вести себя прилично и уважительно по отношению к персоналу, котам и другим посетителям. Если согласен — жми на звонок.

Перед общением с кошачьим прайдом нужно снять в «прихожей» верхнюю одежду, обувь, обработать руки антисептиком, по желанию надеть бахилы. И можно знакомиться: Деми Мур, Дайсон, Шарлотта, Лаки, Милан, Марсель, Морис, Мистер Айс (или Беляш), Сеня (или Есения) и Киллиан.

Почти все коты малыши — им нет и года, а потому мейн-куны вырастут еще раза в два: они развиваются до 3-летнего возраста. Самая взрослая в прайде — Деми Мур, ей 4 года. А главная — самая мелкая, Шарлотта.

И если котокафе в Европе работают, как стационарное кафе — с приготовлением пищи и прочим, то в Беларуси это запрещено законом. Потому «Страна больших кошек» работает по принципу антикафе: посетители оплачивают время пребывания (7−9 рублей в час) и получают пушистую мурлыкающую компанию, бесплатные чай, кофе, сладости, журналы, книги, Wi-Fi. Есть и настольные игры.

— Вчера звонили, спрашивали, можно ли заказать в нашем котокафе столик, — смеется Екатерина.

Заказать столик, кресло или даже кусочек напольного ковра тут нельзя — сотней «квадратов» в историческом центре Могилева владеют 10 мейн-кунов. Только они могут тут скакать и дурачиться. Остальные — гости, и вести себя должны соответствующе. Но стоит немного подружиться с усатыми хозяевами — и можно валяться на полу рядом с ними и даже оказаться в центре котовьей «кучи-малы»: мейн-куны очень дружелюбны, любопытны и добродушны.

К открытию котокафе семья Ковалевых шла 5 лет. При этом первый мейн-кун появился у них около 10 лет назад: Екатерина и Александр влюбились в породу на выставке, но котенка купили не сразу — долго думали, смогут ли обеспечить должный комфорт.

— У нас ведь проблема с бездомными животными потому и есть, что люди не думают о том, что котенок, щенок, даже рыбка — это новый член семьи, которого нужно любить, уважать его потребности и ухаживать за ним, — уверена Екатерина Ковалева, которая в итоге стала заводчиком самой крупной домашней породы котов. — У нас был случай: родители взяли котенка мейн-куна, подарили ребенку на Новый год, а потом поняли, что он им не нужен — потому что «прыгает на диван» и вообще требует внимания.

В итоге Ковалевым пришлось ехать в Россию за 400 км и забирать кошку у несостоявшихся хозяев. А на открытие кафе они решились, когда Екатерину после рождения третьего ребенка сократили на работе.

— Я долго занималась только семьей. А когда стал вопрос, что делать, решили открывать котокафе. Потому что заниматься нужно тем, что любишь. У меня две больших любви: моя семья и кошки. Так что вопрос был решен.

Все эти годы Ковалевы готовились к открытию котокафе, «чтобы сделать все правильно». Плюс нужно было создать кошачий прайд, где каждый займет свое место и не будет изгоев, а это непросто. Этот десяток мейн-кунов рос вместе, потому отношения в усатом коллективе стабильные.

Помещение тоже выбирали долго. Тут, на улице Первомайской, 8, раньше был ювелирный магазин. И к нему вернулись после мучительных поисков — мейн-кунам нужны простор и свет. Зато ремонт в будущем котокафе сделали за месяц. Помогали все, особенно дети — 18-летняя Карина, 11-летняя Александра и Ваня, которому 31 декабря исполнится 6 лет.

— Я не уверена, что это бизнес, — задумчиво гладит Беляша хозяйка котокафе. — У нас есть цель объяснять людям, что завести питомца — это большая ответственность не на день — на годы. Коты, например, живут около 15 лет. Еще много семей не могут по той или иной причине завести кота. Чтобы удовлетворить эту тягу к домашним животным, чтобы научить, как с ними обращаться, чем кормить и вообще помочь определиться, нужен ли в семье питомец, — для этого мы и открылись.

Кстати, у каждого жителя котокафе есть паспорт, прививки и аккуратный маникюр, который Екатерина делает питомцам сама каждые 4−5 дней.

Около месяца котокафе будет работать в тестовом режиме. Это означает, что хозяева будут изучать спрос и пожелания посетителей.

— Например, приходили очень интеллигентные девушки, предлагали провести вечер поэзии, посвященной котам. По-моему, это хорошая идея. Да, у нас одновременно могут находиться до 10 человек — для комфорта людей и котов. Но если даже придет 15 человек и будут спокойно себя вести, то почему бы и нет, — улыбается Екатерина Ковалева.

И вспоминает, как первой посетительницей стала маленькая девочка. Тогда вывески у котокафе не было, но школьница увидела играющих на широком подоконнике котов и зашла.

— Видели бы вы ее огромные восхищенные глаза! — смеется Екатерина. — Она очень удивилась, что такое большие коты — котята по возрасту. Очень хорошая девочка, воспитанная, обещала еще прийти.

А были дети, которые залетели вопящим ураганом в зал и распугали животных. Пришлось Екатерине усаживать пацанов на диван и объяснять, как нужно себя вести. Коты в итоге вернулись из своей комнаты в общую к присмиревшим детям, и те потом с ними играли.

Екатерина находится в котокафе все время работы — с 11.00 до 21.00 по будням и до 22.00 по выходным. Говорит, когда приезжает утром, питомцы следят за ней в окно. Для этого они даже сделали «бойницы» в елке из бумажных снежинок на стекле — просто отгрызли две из них прямо на уровне своего роста.

И за прохожими мейн-куны тоже очень любят наблюдать. Екатерина говорит, что пара-тройка огромных кошачьих морд в окне — лучшая реклама.