В Беларуси ввели изменения в оплате взносов в ФСЗН 1 27.12.2018, 23:18

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Кого это коснется.

Индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам разрешили платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени. Изменения предусмотрены указом № 500 «О государственном социальном страховании», который 27 декабря подписал Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба диктатора. Новшества также ввели для работающих в иностранных организациях на территории Беларуси, а также для самозанятых и некоторых других категорий граждан.

Самозанятые смогут копить на пенсию через взносы в ФСЗН

Указом разрешили самозанятым белорусам, которые занимаются непредпринимательской деятельностью, уплачивать взносы в ФСЗН и обеспечивать себе трудовую пенсию. При этом уплата страховых взносов для самозанятых будет добровольной, пишет (tut.by https://finance.tut.by/news620816.html).

До изменений у самозанятых не было возможности платить отчисления в ФСЗН — они не могут рассчитывать ни на больничный, ни на пособие по уходу за ребенком, ни на пенсию. Этот вопрос стал еще более актуальным с октября прошлого года, когда начал действовать президентский указ, расширяющий список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве ИП при условии уплаты единого налога.

«Не работаешь — не платишь»

ИП, нотариусы и адвокаты будут уплачивать взносы в ФСЗН только за период фактического осуществления своей деятельности с получением дохода. Напомним, ранее сами ИП предлагали платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени.

Сейчас они должны платить взносы независимо от того, работают они или ушли, к примеру, на каникулы. Минимальная сумма, которую предприниматели должны внести в ФСЗН, составляет 35% от минимальной зарплаты — 29% на пенсионное страхование + 6% на социальное страхование. К примеру, за 2017 год — 1113 рублей (или по 92,75 рубля в месяц). Для расчета за прошлый год берется минимальная зарплата в 265 рублей (с 1 января этого года она выросла до 305 рублей). Возможностью вносить более солидные суммы в фонд, чтобы на пенсии получать побольше, пользуются только около 5% ИП, остальные уплачивают по нижней планке. Многие ИП получают небольшие выплаты на заслуженном отдыхе.

Но предпринимателям нужно учитывать один важный момент: в страховой стаж будут засчитываться только периоды, подтвержденные уплатой взносов.

Что еще изменили указом правителя?

Президентским указом № 500 также урегулировали вопросы обеспечения прав и гарантий в области государственного социального страхования лиц, работающих в иностранных организациях на территории Беларуси, и граждан, которые оправданы судом и уголовное преследование против которых прекращено.

«Кроме того, документом скорректированы отдельные нормы законодательных актов с учетом правоприменительной практики, а также в целях приведения их в соответствие с произошедшими изменениями в законодательстве», — отмечают в пресс-службе президента.

Какие еще новшества могут ввести в оплате взносов в ФСЗН?

Ранее премьер-министр Сергей Румас сообщал, что в Беларуси могут пересмотреть для работников размеры взносов в ФСЗН. «К выработке путей снижения отчисления в ФСЗН пока не подошли, хотя есть понимание, что эту нагрузку надо постепенно перекладывать с предприятий на работников — постепенно, может, по 1% в год, — отметил Сергей Румас. — Понятно, что все хотели бы платить меньше налогов, но есть социальные обязательства, есть амбициозные планы увеличения зарплат бюджетников».

О возможном пересмотре размеров отчислений в ФСЗН власти говорят уже не первый раз. В правительстве еще в 2011 году заявляли, что готовы пойти на сокращение пенсионной нагрузки на фонд заработной платы предприятий. Однако пока конкретные действия и решения не были приняты.

Сейчас работник в Беларуси отчисляет в ФСЗН 1% от своей зарплаты. Наниматель уплачивает еще 34: 28% от заработка работника на пенсионное страхование и 6% на соцстрахование.

В начале декабря Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН. «За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил сегодня Лукашенко.