Илон Маск показал свою новую ракету Starship
- 27.12.2018, 23:25
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Корабль Starship собирают на стартовой площадке компании в Южном Техасе.
Илон Маск показал вторую ступень тяжелой ракеты Starship, которая раньше называлась BFR. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space News.
Как отмечается, сейчас корабль Starship собирают на стартовой площадке компании в Южном Техасе.
Starship - это новое название для верхней или "космической" ступени ракеты-носителя следующего поколения, ранее официально известной как ракета BFR.
Нижняя, бустерная ступень теперь называется Super Heavy.
По словам Маска, перепроектированная испытательная машина для многоразовой системы нового поколения может быть готова к начальным полетам уже в начале следующего года.
"Я сделаю полную техническую презентацию Starship после того, как полетит тестовая машина, которую мы строим в Техасе, так что, надеюсь, это будет март или апрель", - написал он.
Stainless Steel Starship pic.twitter.com/rRoiEKKrYc— Elon Musk (@elonmusk) 24 декабря 2018 г.