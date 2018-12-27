Илон Маск показал свою новую ракету Starship 27.12.2018, 23:25

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Илон Маск

Корабль Starship собирают на стартовой площадке компании в Южном Техасе.

Илон Маск показал вторую ступень тяжелой ракеты Starship, которая раньше называлась BFR. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space News.

Как отмечается, сейчас корабль Starship собирают на стартовой площадке компании в Южном Техасе.

Starship - это новое название для верхней или "космической" ступени ракеты-носителя следующего поколения, ранее официально известной как ракета BFR.

Нижняя, бустерная ступень теперь называется Super Heavy.

По словам Маска, перепроектированная испытательная машина для многоразовой системы нового поколения может быть готова к начальным полетам уже в начале следующего года.

"Я сделаю полную техническую презентацию Starship после того, как полетит тестовая машина, которую мы строим в Техасе, так что, надеюсь, это будет март или апрель", - написал он.