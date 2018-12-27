Politico описал год Трампа в 18-ти числах
- 27.12.2018, 23:50
Журнал подвел итоги года для президента США.
Президент США Дональд Трамп, как известно, любит преувеличивать. Любое свое достижение он называет "величайшим в истории". Но статистика свободна от восхвалений, которыми пестрит страница американского президента в Twitter.
Журнал Politico подготовил подборку достижений Трампа в 2018 году. В список вошли как события, о которых Трамп сам неоднократно писал, так и те, которые он бы предпочел игнорировать.
1. Сколько предвыборных митингов Трамп провел в 2018-ом: 44
2. Сколько раз он посетил свои гольф-клубы: 67
3. Сколько раз посещал зоны боевых действий: 1
4. Скольких кандидатов он поддерживал на промежуточных выборах: 90
5. Сколько из них победили: 56
6. На какой процент увеличилось количество его твитов: 32%
7. На сколько больше он стал писать об "охоте на ведьм": 620%
8. На сколько меньше стал писать в Twitter о фондовом рынке: 54%
9. Сколько членов его администрации подали в отставку или были уволены за год: 10
10. Сколько высших руководящих чиновников ушло в отставку за первые два года президентства: 65
11. У скольких президентов было более одного главы аппарата Белого дома: 4
12. У скольких президентов, за исключением Трампа, было три главы аппарата: 0
13. Сколько новых рабочих мест появилось в 2018-ом в США: 2,28 миллиона
14. Сколько из них в угольной промышленности: 1100
15. На сколько увеличилась средняя почасовая зарплата: 3,1%
16. На сколько выше стал торговый дефицит США с момента вступления Трампа в должность: 18%
17. Количество книг о Трампе, которые стали бестселлерами в 2018 году: 25
18. Сколько из них были благоприятны для Трампа: 10