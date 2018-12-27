Politico описал год Трампа в 18-ти числах 27.12.2018, 23:50

Дональд Трамп

Журнал подвел итоги года для президента США.

Президент США Дональд Трамп, как известно, любит преувеличивать. Любое свое достижение он называет "величайшим в истории". Но статистика свободна от восхвалений, которыми пестрит страница американского президента в Twitter.

Журнал Politico подготовил подборку достижений Трампа в 2018 году. В список вошли как события, о которых Трамп сам неоднократно писал, так и те, которые он бы предпочел игнорировать.

1. Сколько предвыборных митингов Трамп провел в 2018-ом: 44

2. Сколько раз он посетил свои гольф-клубы: 67

3. Сколько раз посещал зоны боевых действий: 1

4. Скольких кандидатов он поддерживал на промежуточных выборах: 90

5. Сколько из них победили: 56

6. На какой процент увеличилось количество его твитов: 32%

7. На сколько больше он стал писать об "охоте на ведьм": 620%

8. На сколько меньше стал писать в Twitter о фондовом рынке: 54%

9. Сколько членов его администрации подали в отставку или были уволены за год: 10

10. Сколько высших руководящих чиновников ушло в отставку за первые два года президентства: 65

11. У скольких президентов было более одного главы аппарата Белого дома: 4

12. У скольких президентов, за исключением Трампа, было три главы аппарата: 0

13. Сколько новых рабочих мест появилось в 2018-ом в США: 2,28 миллиона

14. Сколько из них в угольной промышленности: 1100

15. На сколько увеличилась средняя почасовая зарплата: 3,1%

16. На сколько выше стал торговый дефицит США с момента вступления Трампа в должность: 18%

17. Количество книг о Трампе, которые стали бестселлерами в 2018 году: 25

18. Сколько из них были благоприятны для Трампа: 10