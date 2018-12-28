Конгресс США продлил шатдаун 28.12.2018, 8:03

Решение принято из-за споров о стене на границе с Мексикой.

Обе палаты конгресса США не приняли бюджет, поэтому частичная приостановка работы правительства продолжится. Об этом сообщает Reuters (перевод – РБК).

На сайте конгресса отмечается, что следующее заседание палаты представителей и сената пройдет 31 декабря.

Представитель лидера демократов в Сенате Чака Шумера в четверг заявил, что две партии далеки от компромисса, а потому вполне возможен вариант, при котором приостановка работы правительства продолжится и в начале 2019 года.

Ранее в декабре сенат не принял временный бюджет из-за конфликта республиканцев и демократов по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. В связи с этим работу приостановили многие федеральные ведомства, среди которых Минфин, МВД и Госдепартамент.

В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что готов к длительной приостановке работы некоторых правительственных учреждений. По его мнению, «американское общество требует стену».

Между тем, опрос, который был проведен по заказу Reuters, показал, что 47% граждан считают, что именно глава государства виновен в случившемся. 33% обвинили во всем демократов, 7% республиканцев, а остальные затруднились с ответом.