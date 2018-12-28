Какие необычные услуги предлагают белорусские Деды Морозы 1 28.12.2018, 8:13

Фото с сайта businesspskov.ru

Настоящий волшебник исполнит любое желание.

Сегодня быть Дедом Морозом не просто. Конкуренты наступают на пятки и уже недостаточно иметь красную шубу, бороду и другие праздничные атрибуты. Вот и приходится Дедушке придумывать услуги все чудесатее и чудесатее, пишет rebenok.by.

Соотечественников за границей Дед Мороз поздравляет по скайпу на родном языке, «местных» иностранцев – на английском, для любителей сюрприза Дедушка и через окно войти может. В общем, настоящий волшебник – любое желание исполнит.

Стоимость визита Деда Мороза сегодня варьируется от 20 рублей (10 минут без Снегурочки) до 300 рублей.

На цену влияет не только продолжительность мероприятия и количество персонажей, но и даты: чем ближе к бою курантов – тем дороже. Журналисты нашли несколько необычных услуг от Дедушки Мороза и попросили рассказать подробности.

Появление Деда Мороза через окно

Дед Мороз не только мороза не боится, но, как выяснилось, и высоты. Только заказывать Деда-альпиниста желательно минимум за неделю, так как волшебнику нужно предварительно подготовиться: взять ключ от крыши в ЖЭУ либо у председателя дома.

- Операция по доставке восторга и радости детям начинается с крепления на крыше необходимого снаряжения. После того как все тщательно проверится, наш Дед Мороз начинает спуск к оговоренному заранее окну. Источник фото: архив героев Иногда волшебники работают в паре: сначала в дом заходит Снегурочка, а потом через окно появляется Дед Мороз. Но на самом деле, достаточно одного появления Дедушки, для детей – это фантастика. Дети слышат стук в окно, удивленно подбегают и видят настоящего Дедушку Мороза. После того, как его впускают, он проводит игровую программу. Был один случай, когда мальчик настолько обрадовался появлению Деда Мороза в окно, что засмеялся, убежал и спрятался. Родители не смогли его достать, и наш Дед Мороз ушел. Родители претензий не имели: появление Деда Мороза вызвало желаемый эффект. Также был случай, когда родители хотели заказать Деда Мороза для друзей просто для прикола. Чтобы Дед Мороз залез через окно 13-го этажа и рассказал нецензурный стишок на английском языке. Но они так и не перезвонили.

Летом утепляет балконы

Дедушка-скалолаз занимается поздравлениями детей только в канун Нового года, а в остальное время он занят более прозаичными делами – утеплением балконов. Вид Деда Мороза на фасаде здания соседей не пугает, но летом бдительные бабушки, принимая альпинистов за воров, бьют тревогу: в лучшем случае вызывают милицию, в худшем – пытаются перерезать веревку.

- Конечно, зимой опаснее работать, особенно после гололеда, но страх неприемлем для такой профессии. Всегда есть второй человек, который проверяет все действия первого, тоже профессиональный альпинист со всеми необходимыми документами. Иначе нельзя, это обязательное условие.

У нас еще очень строго с алкоголем: во-первых, не оплачивается поздравление, если от Деда Мороза есть запах алкоголя, или он выпил, когда ему предложили. Мы всегда предупреждаем клиентов об этом.

Цены: обычно за такое поздравление клиенты платят от 150 до 220 рублей.

Дед Мороз по скайпу

Еще одно необычное занятие для Деда Мороза - поздравлять своих заказчиков онлайн.

- В этом году мы хотим попробовать ноу-хау для себя – поздравление Деда Мороза и Снегурочки по скайпу. Мы разработали отдельную программу для удаленного поздравления. В основном, заказчики – русскоязычные люди, которые уехали жить за границу и соскучились по нашему Дедушке Морозу. Уже есть заказы из Чехии, Канады, Германии, Польши. Программа для скайпа – 15-20 минут. Сложность в том, что в этом формате не сильно потанцуешь и попоешь, потому по сценарию Дедушка Мороз ходил и всех поздравлял, голос у него подсел на морозе, и он забыл некоторые русские слова, потому что ездил по другим странам. И мы все вместе помогаем вспомнить ему русские слова и вернуть Дедушке голос. Когда нам это удается, Дед Мороз дарит подарок.

Источник фото: архив героев В программе есть отвлекающий маневр, когда кто-то из родителей подкладывает подарок на какое-то место, чаще всего, под елку. Мы это все согласуем с заказчиком заранее. Дед Мороз говорит волшебные слова и отправляет ребенка заглянуть под елочку. Как правило, дети очень удивляются появлению подарка. В этом году мы ввели еще поздравления на белорусском и английском языке.

Традиционный визит на дом к детям также пользуется большой популярностью, рассказывают в компании. Обычно содержание номера с родителями Дед Мороз согласовывает заранее. Каждый год стараются пересматривать программу. Иногда родители заказывают Деда Мороза даже после того, как ребенок уже «потерял веру» в новогодние чудеса:

- За год до того, как мы приходили, папа переоделся в Дедушку Мороза, и ребенок его узнал. Ребенку было около 4 лет. В прошлом году они нас вызвали, предупредили, что была такая ситуация. Ребенок минут 15 ходил вокруг Деда Мороза, заглядывал под шубу, смотрел на валенки, на его руки, садился на колени, рассматривал, искал подвох. Хотя папа стоял рядом. Позже родители рассказывали, что ребенок думал, что кого-то попросили переодеться, например, дедушку или дядю. И потом, когда он никого не узнал в наших актерах, он поверил.

- Для нашей компании поздравления - это сезонный бизнес, а в остальное время мы занимаемся консалтингом, маркетингом, то есть наша деятельность вообще не связана с ивентом и поздравлениями. Но мы планируем подготовить множество персонажей и организовать ивент-компанию, специализирующуюся на детских поздравлениях. У нас у самих маленькие дети, мы знаем тренды, любимых героев и все мультики. Сейчас активно занимаемся поиском костюмов, разработкой программы. На вопрос, сколько можно заработать за сезон паре из Дедушки Мороза и Снегурочки, нам затруднились ответить, но уточнили, что на машину точно не заработаешь, а на новенький IPhone - вполне возможно.

Цены: онлайн-поздравления - от 60 рублей, визит на дом - короткая программа (15-20 минут) от 50 рублей, длинная программа (35-40 минут) - от 80 рублей. Самое дорогое поздравление в новогоднюю ночь (длинная программа) стоит 200 рублей.