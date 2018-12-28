Король Саудовской Аравии провел масштабные перестановки в правительстве 2 28.12.2018, 8:39

1,193

Kороль Саудовской Аравии Салман

Эти шаги последовали за бурной реакцией мировой общественности на дело Хашогги.

Король Саудовской Аравии Салман произвел перестановки в своем кабинете после бурного возмущения мировой общественности по поводу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает «Голос Америки».

Как сообщают государственные СМИ Саудовской Аравии, король назначил министром иностранных дел Ибрагима аль-Ассафа, сместив с этого поста Аделя аль-Джубейра, возглавлявшего саудовский МИД с 2015 года.

Аль-Джубейр был понижен в должности до государственного министра по иностранным делам.

Король также сменил главу национальной гвардии: им стал Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз. Ранее эту должность занимал принц Митеб бин Абдалла.

Король также распорядился провести реорганизацию в совете по политическим делам и безопасности.

Генерал Халид бин Кирар аль-Харби назначен главой службы общей безопасности, а Мусаат бен Мухаммад аль-Айба – советником по национальной безопасности.

Многие ожидали, что король и наследный принц Мухаммед бин Салман проведут кадровые перестановки после того, как выяснилось, что саудовские агенты в октябре убили Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.