Михаил Захаров: Сильные хоккеисты будут тогда, когда будет свой сильный чемпионат 9 28.12.2018, 8:51

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер «Юности» назвал «дикостью» слова председателя ФХБ.

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением об уровне белорусского чемпионата, сообщает tribuna.com.

– Основная делянка федерации – хоккейный чемпионат. Неужели действительно все в нем так плохо, как вы говорите?

– Конечно. Недавний матч сборной с Норвегий (1:6) все показал. За белорусов играли всего лишь несколько хоккеистов из КХЛ, все остальные – из внутреннего чемпионата. Сразу виден результат. Но я об этом неоднократно говорил. Никто чемпионатом у нас в последние годы не занимался. Поймите, сильные хоккеисты будут появляться тогда, когда будет свой сильный чемпионат. А когда председатель ФХБ говорит, что нам не нужен такой чемпионат… Ну, это дикость. И если в федерации думают, что сборная игроками КХЛ выиграет первенство мира в группе В, то это, на самом деле, сделать будет очень сложно. Если чего-то хотеть, то нужно работать и идти дальше. У нас же такое общественное мнение: построили катки – все заиграют. Нет. Наличие льда – это всего лишь 20 процентов для того, чтобы вырос сильный хоккеист. Вы знаете, сколько в Швеции хоккейных академий?

– Нет.

– 30, а у нас ни одной. И у нас еще говорят, что игроки должны заиграть. Нет, ребята. Это все просто самообман. В хоккей, в дорогое удовольствие, если мы его развиваем, нужно вкладывать деньги, строить академии. Честно говоря, думал, что в Швеции их штук десять, а их в три раза больше. Поэтому хоккей там и развивается.

– Когда вам в последний раз было интересно играть в ОЧБ?

– Наверное, в 2010-м. При Владимире Владимировиче Наумове был очень сильный чемпионат. Тогда конкурентоспособными были все команды. А что «Юность» имеет сейчас? Всего лишь три поражения – сентябрь, октябрь, ноябрь. А какой огромнейший отрыв между первыми местами и остальными командами? В чемпионате Швеции отрывы в три или четыре очка, в Германии – то же самое. «Мальме», с которым мы играли в Лиге чемпионов, сначала шел на втором, а теперь уже на шестом месте. Но сейчас интереснее играть стало хотя бы от того, что у нас сделали разделение на лиги, и уже нет проходных матчей по 15:0. Жалко лишь, что в экстралиге не представлены Брестская, Могилевская и Витебская области. А там ведь такие города! Брест вообще мог спокойно две команды иметь.

В шведском Шеллефтео 71 тысяча жителей, команда становилась чемпионом страны три раза, а средняя посещаемость домашних игр пять тысяч зрителей на шеститысячной арене. Из Шеллефтео вышли хоккеисты, выступающие в НХЛ, – сказал Захаров.