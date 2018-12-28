Хакеры похитили данные о тысяче перебежчиков из КНДР 1 28.12.2018, 9:31

Неизвестные получили имена и адреса.

В южнокорейском центре переселения вирусом оказался заражен один из компьютеров. Министерство объединения страны признало, что в результате этого хакерам оказались доступны данные почти об 1 тыс. перебежчиков из Северной Кореи, сообщает агентство «Ренхап» (перевод – РБК).

«Предполагая возможность взлома персонального компьютера в центре «Хана» в провинции Северный Кенсан, мы с местными властями и центром 19 декабря провели исследование на месте и подтвердили, что компьютер был заражен вредоносным кодом. На этом компьютере был файл, содержащий личную информацию северокорейских перебежчиков. Было подтверждено, что произошла утечка данных», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В файле содержались имена, даты рождения и адреса 997 беженцев из Северной Кореи. В министерстве подчеркнули, что эта утечка стала крупнейшим инцидентом подобного рода. Ведомство совместно с полицией ведет расследование, пытаясь выяснить, кто стоит за кибератакой. Перебежчиков уведомили о произошедшем.

Центры «Хана» предназначены для содействия обустройству перебежчиков из КНДР в Южной Корее. Всего в стране существует 25 таких центров, оказывающих помощь 30 тыс. беженцев.

По информации Reuters, в 2017 году в Республику Корея сбежал 881 северокореец, большинство из них добрались на юг через Китай. В мае «Ренхап» сообщал об одном из подобных случаев побега: офицер Корейской народной армии и гражданский вышли в море на маленькой лодке и поплыли на юг. В Желтом море их заметил корабль ВМС Южной Кореи, переправивший их на сушу. В начале декабря стало известно, что еще одному военнослужащему из КНДР удалось пересечь недавно разминированную демилитаризованную зону и оказаться на юге.