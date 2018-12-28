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Мужайтесь, люди, скоро лето!

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  • Ирина Халип
  • 28.12.2018, 9:29
  • 3,559
Ирина Халип

Нужно просто пойти и отобрать свое.

Но сначала, конечно, будет весна. Ученые считают ее началом день весеннего равноденствия, но для нас весна уже много лет начинается 25 марта. У нас такая необычная страна и удивительная жизнь, что и астрономические законы действуют по-своему – не так, как везде.

И правда, вспомните: весна – это после Дня воли. До него еще все мрачно, слякотно, холодно, а позади почти полгода вот этой самой мрачности и слякотности, и кажется, будто это навсегда. А проходит День воли – и откуда-то сразу же наступает весна. И не просто наступает, а атакует. И это вселяет такую отчаянную надежду, что в худшие годы ее хватает и до следующей весны. И, между, прочим, уже сто лет, даже если раньше мы не знали, что весна приходит в День воли.

И это главный итог года – Беларуси сто лет. Мы уцелели, несмотря на войны, голод, репрессии и раскулачивание, большевиков прошлого и колхозную мелочь настоящего. Сто лет БНР, и это вместе с нами – так разве не прекрасным был уходящий год? Я сейчас не про юбилейные пляски в загончике, я про историю. Сто лет назад отважные и благородные белорусы создали нашу сегодняшнюю страну. Именно такую, какой она и должна быть: современную, европейскую, демократическую страну. То есть у нас уже есть главное, новогодним подарком повешенное на елку предками, не сломавшееся, не разрушенное, не уложенное на дно коробки – живое. Наша страна.

Сто лет этот подарок то воровали, то втаптывали в сугроб, то жгли. Но он возвращался. И сегодня уже, наверное, у нас его не отнимет никто. Хотя жадненькие и гаденькие плохиши и тянут к нему руки, да не дотянутся. Мы его держим крепко. Мы понимаем, что это самый дорогой подарок, какой могли оставить нам предки. И готовы его защищать. Только подарочек-то с секретом - как запертый дом, ключ от которого потерян.

Дом – это и есть независимость. А ключ к нему – свобода. И одно без другого не существует. А мы так радовались независимости, что где-то выронили свободу, как ключ из кармана. И теперь вроде дом на месте, а не войти. Чужих отогнать – запросто, но и самим не пробиться в запертую дверь. Так и мерзнем на крыльце в ожидании лета. На всякий случай посматриваем по сторонам – не приближаются ли откуда-нибудь желающие этот дом захватить и зажить в нем припеваючи. И вглядываемся через помутневшие окна внутрь: не смотрит ли кто-нибудь оттуда на нас, не подадут ли нам щедрые тени предков знак, где искать ключ. А они молчат. Смотрят на нас из глубины стекол с любовью, горечью и, кажется, с надеждой. Они больше не смогут нам помочь. Дальше – сами.

Нужно всего лишь найти этот чертов ключ. Он ведь тоже был у нас в руках – тогда, в девяносто первом, помните? Мы получили дом с ключом, пусть побывавший во многих чужих руках, но вернувшийся к хозяевам. Мы радостно осваивали его, отмывали полы и стены, тащили кухонную утварь и мебель, устраивали веселые посиделки и делились солью. И так увлеклись, что где-то обронили ключ. А вороватые колхозные хитрованы его подобрали. Но содержать дом они не могут – хлопотно, да и мозги нужны. Вот и бродят бессмысленно, гадят вокруг, патриотические песни горланят да окрестную шелупонь в гости зазывают. Так что нам даже не нужно искать клад, строить предположения, играть в квесты в поисках ключа. Мы точно знаем, где он. Нужно просто пойти и отобрать свое.

И тогда наконец будет лето.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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