Как Лукашенко потерпел два болезненных поражения в 2018 году 7 28.12.2018, 9:40

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Страна находится на важной исторической развилке.

Конечно, этот год для властей Беларуси нельзя было назвать успешным. Начало приходить понимание, что модернизация фактически провалилась и предприятия деревообработки не стали локомотивом экономики, пишет tut.by.

Скромный рост ВВП был восстановительным, циклическим, после спада предыдущих лет. На новую индустриализацию нет денег, а очень скоро очередные «выборы», на которые надо с чем-то идти.

В 2019 году придется немало заплатить по внешнему долгу, что также не добавляет оптимизма. Надежда была на Россию, которая, как обычно, могла подставить плечо. Но случилась «бурная дискуссия» в Питере, и вот уже вместо приятного Рождества мы имеем непростые переговоры в Кремле и непрозрачные намеки российских депутатов о «воссоединении».

Автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый считает, что мы наблюдаем закат уникальной белорусской экономической модели, которой долгие годы так гордились белорусские власти. Возможно, мы живем во время смены эпохи, мы находимся на важной исторической развилке.