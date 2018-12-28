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Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году: полное сравнение

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  • 28.12.2018, 9:44
  • 1,413

Журналисты разложили «по полочкам» указ Лукашенко.

На Национальном правовом портале сегодня опубликован указ Лукашенко от 22 декабря №492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год».

Как же изменится стоимость услуг ЖКХ по сравнению с 2018 годом? Комментарий по этому вопросу дало Министерство антимонопольного регулирования и торговли, пишет belmir.by.

Предельно допустимые тарифы на ЖКУ установлены с соблюдением основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться более чем на 5 долларов США в эквиваленте.

Предельно допустимые тарифы (цены) на основные ЖКУ, по которым в 2018 году достигнуто 100-процентное возмещение затрат, увеличились не более чем на 3,5 процента (водоснабжение, водоотведение).

А по отдельным позициям предельно допустимые тарифы не изменились (техническое обслуживание жилых домов и лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами, обслуживание домофонов).

Платеж за санитарное содержание вспомогательных помещений, в себестоимости которого в основном заложен труд работников, повысился соразмерно темпам роста зарплаты в 2018-2019 годах на 16,1 процента.

Тарифы на электроэнергию и газ на цели пищеприготовления повышены на 21,8 и 25,6 процента соответственно, что обеспечивает выход и по данным услугам на 100-процентный уровень возмещения.

Кроме того, для стимулирования потребления электроэнергии устанавливается комфортный тариф на нее для целей отопления и горячего водоснабжения электрифицированного жилого фонда в размере 0,0335 рубля за 1 кВт·ч, что значительно ниже действующих тарифов.

Учитывая значительный удельный вес оплаты за услугу теплоснабжения в платежах населения, тарифы на тепловую энергию будут повышены после завершения отопительного сезона – с 1 июня 2019 года.

Утвержденные предельные уровни тарифов на ЖКУ в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых ЖКУ в размере более 80 процентов.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей господдержка населения будет осуществляться предоставлением безналичных жилищных субсидий в соответствии с указом президента от 29 августа 2016 года № 322.

Они даются, если ежемесячная сумма платы за ЖКУ, определенная с учетом установленных правительством норм потребления этих услуг, превышает 20 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15 процентов – в сельской местности.

Предельно допустимые тарифы на ЖКУ без 100-процентного возмещения затрат
УслугаЕдиница измеренияТариф, 2018Тариф, 2019
1. Водоснабжение1 куб. метр0,80530,8338
2. Водоотведение (канализация)0,61910,6383
3. Техническое обслуживание1 кв. метр0,11870,1187
4. Капитальный ремонт0,09530,1001
5. Теплоснабжение (отопление и подогрев воды):
с 1 января по 31 мая включительно1 Гкал16,925916,9259
с 1 июня по 31 декабря включительно16,925918,4831
6. Обращение с твердыми коммунальными отходами:
6.1. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом1 куб. метр8,80768,9169
6.2. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом7,54837,3333
7. Техническое обслуживание лифтана одного проживающего в месяц1,41,4
8. Газ природный:
8.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа:
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
с 1 января по 31 мая включительно1 куб. метр0,10150,1143
с 1 июня по 31 декабря включительно0,10150,119
в летний период0,32750,4114
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов0,32750,4114
8.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа:
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)на одного проживающего в месяц2,623,29
при наличии газовой плиты и индивидуального газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)7,539,46
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя4,265,35
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
с 1 января по 31 мая включительно1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц0,48740,4874
с 1 июня по 31 декабря включительно0,48740,532
в летний период:
с 1 января по 31 мая включительно0,18270,1827
с 1 июня по 31 декабря включительно0,18270,1995
9. Газ сжиженный:
9.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа:
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
с 1 января по 31 мая включительно1 куб. метр1,76571,7993
с 1 июня по 31 декабря включительно1,76571,9497
в летний период0,87331,097
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов0,87331,097
9.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа:
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)на одного проживающего в месяц2,623,29
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)7,429,32
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя3,494,39
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
с 1 января по 31 мая включительно1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц5,77135,7713
с 1 июня по 31 декабря включительно5,77136,3021
в летний период0,87331,097
9.3. в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления1 кг0,620,7788
1 баллон13,0216,35
9.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза)1 кг1,58282,9261
10. Электрическая энергия:
10.1. используемая в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
одноставочный тариф1 кВт·ч0,12180,1484
дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов)0,08530,1039
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов)0,24360,2968
10.2. используемая для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в подпункте 10.3 настоящего пункта:
дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов)0,10030,1019
остальное время суток0,18630,1892
10.3. используемая для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабженияранее не было0,0335
10.4. за исключением указанной в подпунктах 10.1 – 10.3 настоящего пункта:
одноставочный тариф0,14330,1746
дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов)0,10030,1222
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов)0,28660,3492
11. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого домана одного проживающего в месяц0,560,65
12. Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого домана одну квартиру в месяц0,930,93
Размеры возмещения расходов
13. Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтана одного проживающего в месяц0,460,6
14. Электроэнергия, потребляемая на работу лифта0,520,66

 

Предельно допустимые тарифы на ЖКУ со 100-процентным возмещением затрат
УслугаЕдиница измеренияТариф, 2018Тариф, 2019
1. Водоснабжение1 куб. метр0,91110,937
2. Водоотведение (канализация)0,77760,802
3. Техническое обслуживание1 кв. метр0,12740,1274
4. Теплоснабжение (отопление и подогрев воды)1 Гкал81,4288,99
5. Обращение с твердыми коммунальными отходами:
5.1. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом1 куб. метр9,99110,1203
5.2. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом8,54218,7007
6. Техническое обслуживание лифтана одного проживающего в месяц1,61,59
7. Газ природный:
7.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа1 куб. метр0,40110,4319
7.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа:
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)на одного проживающего в месяц3,213,46
при наличии газовой плиты и индивидуального газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)9,239,93
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя5,225,61
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц3,213,46
8. Газ сжиженный:
8.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа1 куб. метр6,2447,063
8.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа:
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)на одного проживающего в месяц18,7321,19
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)53,0760,04
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя24,9828,25
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц18,7321,19
8.3. в баллонах весом 21 кг1 кг1,63341,7774
1 баллон34,337,35
8.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза)1 кг2,59673,0724
9. Электрическая энергия:
9.1. одноставочный тариф1 кВт·ч0,18410,1921
9.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов)0,12890,1345
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов)0,36820,3842


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