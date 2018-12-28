Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году: полное сравнение

Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году: полное сравнение1
- 28.12.2018, 9:44
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Журналисты разложили «по полочкам» указ Лукашенко.
На Национальном правовом портале сегодня опубликован указ Лукашенко от 22 декабря №492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год».
Как же изменится стоимость услуг ЖКХ по сравнению с 2018 годом? Комментарий по этому вопросу дало Министерство антимонопольного регулирования и торговли, пишет belmir.by.
Предельно допустимые тарифы на ЖКУ установлены с соблюдением основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться более чем на 5 долларов США в эквиваленте.
Предельно допустимые тарифы (цены) на основные ЖКУ, по которым в 2018 году достигнуто 100-процентное возмещение затрат, увеличились не более чем на 3,5 процента (водоснабжение, водоотведение).
А по отдельным позициям предельно допустимые тарифы не изменились (техническое обслуживание жилых домов и лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами, обслуживание домофонов).
Платеж за санитарное содержание вспомогательных помещений, в себестоимости которого в основном заложен труд работников, повысился соразмерно темпам роста зарплаты в 2018-2019 годах на 16,1 процента.
Тарифы на электроэнергию и газ на цели пищеприготовления повышены на 21,8 и 25,6 процента соответственно, что обеспечивает выход и по данным услугам на 100-процентный уровень возмещения.
Кроме того, для стимулирования потребления электроэнергии устанавливается комфортный тариф на нее для целей отопления и горячего водоснабжения электрифицированного жилого фонда в размере 0,0335 рубля за 1 кВт·ч, что значительно ниже действующих тарифов.
Учитывая значительный удельный вес оплаты за услугу теплоснабжения в платежах населения, тарифы на тепловую энергию будут повышены после завершения отопительного сезона – с 1 июня 2019 года.
Утвержденные предельные уровни тарифов на ЖКУ в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых ЖКУ в размере более 80 процентов.
В условиях роста жилищно-коммунальных платежей господдержка населения будет осуществляться предоставлением безналичных жилищных субсидий в соответствии с указом президента от 29 августа 2016 года № 322.
Они даются, если ежемесячная сумма платы за ЖКУ, определенная с учетом установленных правительством норм потребления этих услуг, превышает 20 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15 процентов – в сельской местности.
|Предельно допустимые тарифы на ЖКУ без 100-процентного возмещения затрат
|Услуга
|Единица измерения
|Тариф, 2018
|Тариф, 2019
|1. Водоснабжение
|1 куб. метр
|0,8053
|0,8338
|2. Водоотведение (канализация)
|—
|0,6191
|0,6383
|3. Техническое обслуживание
|1 кв. метр
|0,1187
|0,1187
|4. Капитальный ремонт
|—
|0,0953
|0,1001
|5. Теплоснабжение (отопление и подогрев воды):
|с 1 января по 31 мая включительно
|1 Гкал
|16,9259
|16,9259
|с 1 июня по 31 декабря включительно
|—
|16,9259
|18,4831
|6. Обращение с твердыми коммунальными отходами:
|6.1. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом
|1 куб. метр
|8,8076
|8,9169
|6.2. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом
|—
|7,5483
|7,3333
|7. Техническое обслуживание лифта
|на одного проживающего в месяц
|1,4
|1,4
|8. Газ природный:
|8.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа:
|при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
|в отопительный период:
|с 1 января по 31 мая включительно
|1 куб. метр
|0,1015
|0,1143
|с 1 июня по 31 декабря включительно
|—
|0,1015
|0,119
|в летний период
|—
|0,3275
|0,4114
|при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов
|—
|0,3275
|0,4114
|8.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа:
|при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)
|на одного проживающего в месяц
|2,62
|3,29
|при наличии газовой плиты и индивидуального газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
|—
|7,53
|9,46
|при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя
|—
|4,26
|5,35
|при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
|в отопительный период:
|с 1 января по 31 мая включительно
|1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц
|0,4874
|0,4874
|с 1 июня по 31 декабря включительно
|—
|0,4874
|0,532
|в летний период:
|с 1 января по 31 мая включительно
|—
|0,1827
|0,1827
|с 1 июня по 31 декабря включительно
|—
|0,1827
|0,1995
|9. Газ сжиженный:
|9.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа:
|при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
|в отопительный период:
|с 1 января по 31 мая включительно
|1 куб. метр
|1,7657
|1,7993
|с 1 июня по 31 декабря включительно
|—
|1,7657
|1,9497
|в летний период
|—
|0,8733
|1,097
|при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов
|—
|0,8733
|1,097
|9.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа:
|при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)
|на одного проживающего в месяц
|2,62
|3,29
|при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
|—
|7,42
|9,32
|при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя
|—
|3,49
|4,39
|при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
|в отопительный период:
|с 1 января по 31 мая включительно
|1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц
|5,7713
|5,7713
|с 1 июня по 31 декабря включительно
|—
|5,7713
|6,3021
|в летний период
|—
|0,8733
|1,097
|9.3. в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления
|1 кг
|0,62
|0,7788
|1 баллон
|13,02
|16,35
|9.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза)
|1 кг
|1,5828
|2,9261
|10. Электрическая энергия:
|10.1. используемая в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
|одноставочный тариф
|1 кВт·ч
|0,1218
|0,1484
|дифференцированный тариф по временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов)
|—
|0,0853
|0,1039
|максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов)
|—
|0,2436
|0,2968
|10.2. используемая для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в подпункте 10.3 настоящего пункта:
|дифференцированный тариф по временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов)
|—
|0,1003
|0,1019
|остальное время суток
|—
|0,1863
|0,1892
|10.3. используемая для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения
|—
|ранее не было
|0,0335
|10.4. за исключением указанной в подпунктах 10.1 – 10.3 настоящего пункта:
|одноставочный тариф
|—
|0,1433
|0,1746
|дифференцированный тариф по временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов)
|—
|0,1003
|0,1222
|максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов)
|—
|0,2866
|0,3492
|11. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома
|на одного проживающего в месяц
|0,56
|0,65
|12. Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома
|на одну квартиру в месяц
|0,93
|0,93
|Размеры возмещения расходов
|13. Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта
|на одного проживающего в месяц
|0,46
|0,6
|14. Электроэнергия, потребляемая на работу лифта
|—
|0,52
|0,66
|Предельно допустимые тарифы на ЖКУ со 100-процентным возмещением затрат
|Услуга
|Единица измерения
|Тариф, 2018
|Тариф, 2019
|1. Водоснабжение
|1 куб. метр
|0,9111
|0,937
|2. Водоотведение (канализация)
|—
|0,7776
|0,802
|3. Техническое обслуживание
|1 кв. метр
|0,1274
|0,1274
|4. Теплоснабжение (отопление и подогрев воды)
|1 Гкал
|81,42
|88,99
|5. Обращение с твердыми коммунальными отходами:
|5.1. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом
|1 куб. метр
|9,991
|10,1203
|5.2. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом
|—
|8,5421
|8,7007
|6. Техническое обслуживание лифта
|на одного проживающего в месяц
|1,6
|1,59
|7. Газ природный:
|7.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа
|1 куб. метр
|0,4011
|0,4319
|7.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа:
|при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)
|на одного проживающего в месяц
|3,21
|3,46
|при наличии газовой плиты и индивидуального газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
|—
|9,23
|9,93
|при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя
|—
|5,22
|5,61
|при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов
|1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц
|3,21
|3,46
|8. Газ сжиженный:
|8.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа
|1 куб. метр
|6,244
|7,063
|8.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа:
|при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового)
|на одного проживающего в месяц
|18,73
|21,19
|при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
|—
|53,07
|60,04
|при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя
|—
|24,98
|28,25
|при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов
|1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц
|18,73
|21,19
|8.3. в баллонах весом 21 кг
|1 кг
|1,6334
|1,7774
|1 баллон
|34,3
|37,35
|8.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза)
|1 кг
|2,5967
|3,0724
|9. Электрическая энергия:
|9.1. одноставочный тариф
|1 кВт·ч
|0,1841
|0,1921
|9.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
|минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов)
|—
|0,1289
|0,1345
|максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов)
|—
|0,3682
|0,3842