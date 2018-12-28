Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году: полное сравнение 1 28.12.2018, 9:44

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Журналисты разложили «по полочкам» указ Лукашенко.

На Национальном правовом портале сегодня опубликован указ Лукашенко от 22 декабря №492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год».

Как же изменится стоимость услуг ЖКХ по сравнению с 2018 годом? Комментарий по этому вопросу дало Министерство антимонопольного регулирования и торговли, пишет belmir.by.

Предельно допустимые тарифы на ЖКУ установлены с соблюдением основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться более чем на 5 долларов США в эквиваленте.

Предельно допустимые тарифы (цены) на основные ЖКУ, по которым в 2018 году достигнуто 100-процентное возмещение затрат, увеличились не более чем на 3,5 процента (водоснабжение, водоотведение).

А по отдельным позициям предельно допустимые тарифы не изменились (техническое обслуживание жилых домов и лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами, обслуживание домофонов).

Платеж за санитарное содержание вспомогательных помещений, в себестоимости которого в основном заложен труд работников, повысился соразмерно темпам роста зарплаты в 2018-2019 годах на 16,1 процента.

Тарифы на электроэнергию и газ на цели пищеприготовления повышены на 21,8 и 25,6 процента соответственно, что обеспечивает выход и по данным услугам на 100-процентный уровень возмещения.

Кроме того, для стимулирования потребления электроэнергии устанавливается комфортный тариф на нее для целей отопления и горячего водоснабжения электрифицированного жилого фонда в размере 0,0335 рубля за 1 кВт·ч, что значительно ниже действующих тарифов.

Учитывая значительный удельный вес оплаты за услугу теплоснабжения в платежах населения, тарифы на тепловую энергию будут повышены после завершения отопительного сезона – с 1 июня 2019 года.

Утвержденные предельные уровни тарифов на ЖКУ в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых ЖКУ в размере более 80 процентов.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей господдержка населения будет осуществляться предоставлением безналичных жилищных субсидий в соответствии с указом президента от 29 августа 2016 года № 322.

Они даются, если ежемесячная сумма платы за ЖКУ, определенная с учетом установленных правительством норм потребления этих услуг, превышает 20 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15 процентов – в сельской местности.