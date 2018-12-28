Цены на нефть упали на 2,4% 1 28.12.2018, 10:09

На рынке произошла коррекция.

Февральские фьючерсы на баррель Brent по итогам дня подешевели на 2,4%, опустившись до отметки $53,19. По ходу сессии цены сначала росли, затем произошло серьезное падение. Вечером баррель дешевел до $52, однако затем котировки пошли вверх, сообщает РБК.

Мартовские фьючерсы снижались до $52,6, однако затем выросли до $53,78. Таким образом, снижение за день составило 1,8%.

В среду цены на нефть значительно выросли после продолжительного снижения. В результате подъема котировок на 8% баррель Brent достиг отметки $54. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах объяснил случившееся техническим отскоком. Агентство Reuters в свою очередь считает, что нефть стала расти вслед за американским фондовым рынком. Однако затем среди трейдеров возобладали «медвежьи настроения».

Цены на нефть достигли годового максимума в $86 на опасениях, что новые санкции против Ирана приведут к дефициту на рынке. Однако, поскольку другим экспортерам удалось возместить нехватку, цены пошли вниз.

В четверг министр энергетики России Александр Новак заявил, что в 2019 году Россия может выйти на уровень добычи нефти этого года в 556 млн т даже с учетом сокращения добычи в первом полугодии. Он сообщил, что в первом полугодии сокращение может составить 3–5 млн т, однако затем эти объемы удастся покрыть.

«Если будет решение ОПЕК не увеличивать добычу, а просто сохранять на полке во втором полугодии, то это другая история», — уточнил Новак.