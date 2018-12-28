В минском офисе провели новогодний эксперимент с семью елками 28.12.2018, 10:19

Тест продолжался 14 дней.

«На этот раз мы подумали о тех, кто неравнодушен к аромату смолы, колючести и натуральной асимметрии. Или о тех, кто хочет воспитать детей на ежедневной уборке ковра от осыпавшихся иголок. Или, наконец, заплатить 10 рублей за одну елку, чтобы на эти деньги посадили еще десять штук. Специально для вас мы заранее протестировали народные способы консервации красоты: поставили свежеспиленные елки в разные растворы, чтобы узнать, как долго может сохраняться их пушистость», - пишет onliner.by.

Итак, тест на выживание!

Во-первых, елка дома нужна. Потому что под нее Дед Мороз кладет подарки. Во-вторых… Ладно, не будем разжигать войну между живыми и мертвыми. Вы знаете, где искать искусственные елки. Вот здесь даже обзор есть.

Ну и легкий профессиональный челлендж — ни разу не использовать штамп из кошмарных снов журналиста: «лесная/пушистая красавица/гостья».

Коротко о том, как елки попали в редакцию до открытия елочных базаров. Мы обратились в районный лесхоз, заплатили (около 11 рублей за штуку) и отправились в лес вместе с двумя лесниками (и их бензопилой).

Там методом не очень жесткого отбора были выбраны семь колючих прелестниц, после чего они, как поется в детской песне, «нарядные на праздник к нам пришли».

После непродолжительных поисков методов сохранения дерева на как можно более долгий срок мы выделили основные принципы: домой вносить через акклиматизацию в коридоре, у батареи не ставить и, конечно, держать во влаге.

Семь прелестных хвой были плавно перенесены в офисный атриум, где нет батарей.

Вот что ждало их в офисе.

Первое дерево мы поставили в песок, разместив в самодельно изготовленной подставке из разрезанной пятилитровой бутылки. Кстати, если собираетесь покупать пластиковые подставки, то знайте: в самодельном варианте разлапистый конус стоит намного увереннее, не стремясь обрушиться на кота.

Возвращаясь к образцу номер один, отметим, что никакого полива не предусмотрено. Возможно, кто-то считает, что дереву хватит собственной прочности на пару недель: мол, не роза. Вот и проверим.

Во втором случае смолистую вещунью ожидает опять-таки песок, но уже с водой, причем регулярно доливаемой. Эмпирическим путем стало известно, что подливать нужно каждые два-три дня.

Третье дерево будет приближаться к новогодней ночи в подставке с разведенным удобрением для хвойных растений. Влили, не жалея. Баночка стоила около 3 рублей. Хватит на несколько лет.

Дерево номер четыре опустили в бутылку с ярко-розовым раствором перманганата калия. В интернете пишут (а кто в интернете будет обманывать!), что это послужит микроудобрением для елки. Ну и, вероятно, обережет воду.

Пятый вариант сохранения елочной красоты снова повел нас в увлекательную химию: пару ложек сахара, аспирин, вода, песок. Аспирин не позволит развиваться в воде гнилостным бактериям (кстати, то же самое приходилось слышать при подготовке эксперимента над цветами), а сахар обеспечит питание кошачьей любимицы.

Шестой вариант похож на предыдущий, только к сахару с аспирином нужно добавить соль.

Наконец, седьмое дерево попало в самые интересные условия: тут и мел, и желатин, и лимонная кислота. Самый уникальный рецепт молодости — интересно, что получится.

Заправив наших ароматных капризниц свежеприготовленными растворами, мы закодировали их разноцветной мишурой и забыли о них на неделю (не фотографировали, но подливали).

Через неделю все елочки были в строю. Иголочки медленно падали, но визуально оценить степень расхождения в темпах между первой хвойной колдуньей и последней просто невозможно. Елки зеленые, пахнут, радуют.

Поэтому мы просто продолжили заниматься пассивным наблюдением, а уборщица — каждое утро терпеливо мешать эксперименту, прибирая опавшие иголки.

Вчера в деле елочного текста было решено поставить точку. Чтобы оценить масштабы утраты новогоднего очарования, мы визуализировали иглопотери простым способом: постелили белые листы бумаги и с одинаковой силой потрясли увядающих краль. Количество иголок, оставшихся на бумаге, будет по старой кукушечьей традиции свидетельствовать о количестве оставшихся дней.

Результаты эксперимента

Как и ожидалось, первой посыпалась елка номер один. Ничего удивительного: нет у дерева никакого запаса, чтобы простоять без воды до старого Нового года. За две недели торжественная фея превратилась в лысое полено, достаточно было провести рукой.

Еще одной безобразницей обратилась елка, выстоянная на желатине, меле и лимонной кислоте. Ее осадки из сухих иголок не так обильны, но смысл хитровыдуманной подкормки нам остался неясен — на вынос.

Дальше дела обстоят лучше. Хотя все относительно.

На хвойную радугу скоро отправятся образцы под номерами пять (сахар, аспирин, вода) и три (с подкормкой для хвои). Возможно, стоило кидать новую таблетку каждый раз при поливе? Можете попробовать. Честно отметим, что вода под пятой елкой ничем не завоняла. А вот подкормка стала похожа на небольшое болотце. С ним можно смириться в год Свиньи, кстати, но жизнь вашей елке оно не продлит.

На несколько дней больше простоит елка, подкормленная сахаром с солью. Но она выглядит лучше буквально на ту же щепотку. Поэтому результаты вашей практики могут качнуться в другую сторону.

Ну и две деревянные крутышки, которые стоят и категорически отказываются сдаваться до окончания праздников, — это образец в песке с обычной водой и «повелительница марганцовки».

Вместо вывода

Данный эксперимент не имеет никакой научной ценности, это обычные жизненные наблюдения. Елки были примерно одинаковыми разве что по длине, а так каждая со своими формой и характером. Я сделал такой вывод: свежесть елки, температура дома и обычный долив воды играют решающее значение в сроках елкостояния. Все остальные трюки с таблетками, кристаллами и тратой денег — небольшое дело ради дела.