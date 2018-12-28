«Русал» назвал нового председателя совета директоров 28.12.2018, 10:31

Прежний топ-менеджер компании Дерипаски ушел из-за санкций.

В сообщении «Русала», которое было распространено на фондовой бирже Гонконга, говорится о том, что независимый неисполнительный директор компании Жан-Пьер Тома с 1 января станет новым председателем совета директоров, сообщает РБК.

26 декабря стало известно о том, что в отставку с этой должности после шести лет работы ушел Маттиас Варниг. Сам он объяснил это решение новым этапом стратегического развития и возможным исключением «Русала» из санкционного списка OFAC.

Как ранее сообщало РБК, акции компании после объявления об отставке Варнига выросли как в Гонконге, так и в Москве. Объясняется это тем, что смена председателя совета директоров была одним из условий отмены американских санкций.

19 декабря Минфин США уведомил конгресс о решении исключить UC Rusal, а также En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка в 30-дневный срок. Одним из условий являлось сокращение доли Дерипаски в холдинге En+, крупнейшем акционере UC Rusal и «Евросибэнерго». Отставка Варнига также была одним из условий снятия санкций. Кроме того, на решение повлияли изменения в советах директоров и появление там американских и британских граждан. В Кремле заявили, что вывод компании из-под санкций США является корпоративным вопросом.

Тома — экономист, который при президенте Николя Саркози был его советником по вопросам сотрудничества между Францией и Россией. Он — автор целого ряда книг по теории бизнеса. В 1998–2013 годах являлся партнером финансовой группы Lazard.