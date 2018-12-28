Что приготовить на Новый год: пять оригинальных рецептов 28.12.2018, 10:42

Праздничные блюда от кулинарного эксперта.

Специально для издания segodnya.ua кулинарный эксперт Евгений Клопотенко подготовил невероятно вкусное меню на Новый год 2019, где не будет рецепта оливье и салата с крабовыми палочками.

Перепелка с картофелем и орехами под брусничным соусом

Этот рецепт хорош тем, что кроме нежной ароматной перепелки вы сразу получите гарнир, поверьте это очень удобно. Брусничный соус, который идеально подходит к блюдам из птицы, вы можете взять уже готовый, что существенно сэкономит ваше время. А еще, не забудьте про арахис – это тоже важная часть этого рецепта.

Ингредиенты:

Перепелка – 2 шт.

Зубчик чеснока – 3 шт.

Сок лимона – 2 ст. л.

Молодой картофель – 200 г

Арахис – 40 г

Веточка тимьяна – 2-3

Томаты черри – 4 шт.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Тушки перепелок натрите тертым на мелкой терке чесноком и соком лимона. Посолите и поперчите. Разогрейте духовку до 200 градусов.

Обжарьте на сковородке с оливковым маслом до золотистой корочки со всех сторон, дайте остыть и смажьте брусничным соусом.

На сковородке, где жарились перепелки, обжарьте молодой картофель с арахисом в течение 5 минут, добавьте несколько веточек тимьяна.

Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, добавьте к нему томаты черри, порезанные на четыре части, а сверху выложите обжаренные перепелки. Запекайте в духовке в течение 20 минут. Подавайте с брусничным соусом.

Винегрет с красной рыбой

Винегрет – блюдо, которое не дает мне покоя также, как оливье и шуба. Признаюсь честно, что классическая советская интерпретация этого салата мне не очень нравится, поэтому я задался целью изменить рецепт так, чтобы он приобрел совершенно новый вкус. Горошек или фасоль я решил заменить на зеленую чечевицу, в заправку добавить острый перец, чтобы придать пикантности. И совсем немного красной рыбы, чтобы придать блюду праздничности. Получилось очень и очень вкусно, настоятельно рекомендую приготовить это блюдо к новогоднему столу.

Ингредиенты:

Свекла (крупная отваренная) – 1 шт.

Картофель (небольшой) – 2 шт.

Огурец соленый (небольшой) – 2 шт.

Слабосоленая семга – 80 г

Красный лук (половина) – 0,5 шт.

Зеленая чечевица – 50 г

Оливковое масло (или подсолнечное масло) – 2 ст. л.

Сухой молотый острый перец – щепотка

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Чечевицу отварить в подсоленной воде до готовности. Как правило, для этого хватает 10-15 минут. Слить воду и остудить.

Картофель помыть и запечь в духовке до готовности, остудить и порезать крупными кубиками. Отварную свеклу и соленые огурцы также крупно порезать. Лук порезать тонкими полукольцами.

Смешать все ингредиенты в тарелке, сверху выложить кусочки красной рыбы и заправить растительным маслом с острым перцем. При необходимости посолить и украсить зеленью.

Салат с авокадо и грейпфрутом

Если вы соскучились по ярким и необычным сочетаниям, то салат с авокадо и грейпфрутом обязательно вас порадует. Для начала своей простотой – здесь всего четыре основных ингредиента, которые нужно только нарезать. А затем вы его попробуете и получите массу удовольствия. Кусочки грейпфрута и граната будут взрываться кислыми и немного терпкими нотками, нейтральный авокадо будет обволакивать и дарить нежность, а мята добавит удивительную свежесть.

Ингредиенты:

Грейпфрут – 1 шт.

Авокадо – 2 шт.

Гранат – 1/2 шт.

Мята – 2 веточки

Оливковое масло – 1-2 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Грейпфрут очистите от кожуры и перегородок. У вас должно остаться одно филе. Это нужно, чтобы грейпфрут не давал горечь. Мякоть порежьте крупными кусочками.

Авокадо разрежьте на две части, удалите косточку и очистите от кожуры. Нарежьте мякоть крупными кубиками.

Семена граната отделите от плода, листочки мяты отделите от веток и при необходимости помойте.

Смешайте все ингредиенты, заправьте салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Бутерброды с мандаринами и сыром фета

Я очень люблю различные эксперименты с едой, ведь как же еще придумывать новые рецепты. И вот в результате одного из таких кулинарных опытов у меня получился удивительно вкусный бутерброд, который украсит любой праздничный стол. Очень простое и неожиданно эффектное сочетание – солоноватый сыра фета, сладкие мандарины, свежая нотка листьев мяты. Получается совершенно удивительный вкус. И это ведь куда интереснее бутербродов со шпротами, правда?

Ингредиенты:

Хлеб (багет) – 4 кусочка

Сыр Фета – 150 г

Мандарин – 3 шт.

Мята – 2 веточки

Черный перец (свежемолотый) – по вкусу

Рецепт приготовления:

Нарезаем хлеб, мандарины очищаем от кожуры и разбираем на дольки, с стеблей мяты обрываем листики.

На хлеб выкладываем кусочки феты, дольки мандарин, листики мяты, поливаем небольшим количеством оливкового масла и посыпаем свежемолотым перцем.

Шоколадный брауни с апельсиновой цедрой

Кому-то этот рецепт может показаться сложным, но уверяю вас, что шоколадный брауни – это одна из самых простых выпечек, которые только можно представить. Этот десерт можно выпекать и для праздничного стола, и на каждый день, например, чтобы взять на работу и съесть с чаем. Классический рецепт шоколадного брауни я решил дополнить ароматной цедрой апельсина и хрустящим ореховым пралине. Получилось идеально! Добавьте и вы шоколадный брауни с апельсиновой цедрой в свою кулинарную книгу.

Ингредиенты:

Темный шоколад – 150 г

Мука – 50 г

Сахар – 100 г

Какао – 10 г

Цедра апельсина (одного) – 1 шт.

Сливочное масло – 80 г

Разрыхлитель для теста – 5 г

Яйцо – 3 шт.

Для пралине:

Сахар – 30 г

Ядра грецких орехов – 100 г

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В небольшой миске растопите шоколад и масло на водяной бане. Перемешайте до получения однородной консистенции. Отставьте в сторону и дайте остыть.

В глубокой емкости взбейте яйца с сахаром, пока масса не станет плотной и однородной.

Муку просейте и смешайте с разрыхлителем и порошком какао. Смешайте с растопленным шоколадом до получения однородной массы.

Введите шоколадную смесь в яичную смесь и аккуратно перемешайте до получения однородной консистенции. Добавьте цедру апельсина и еще раз перемешайте.

Форму для запекания застелите фольгой, смажьте ее сливочным маслом и влейте тесто. Выпекайте в духовке в течение 30-35 минут, пока поверхность не возьмется корочкой и не начнет трескаться. Достаньте из духовки и дайте полностью остыть, не вынимая из формы.

Приготовьте ореховое пралине. Орехи немного измельчите (можно просто пройтись по ним деревянной скалкой), выложите на сковороду и поджарьте в течение 5 минут на небольшом огне. Следите, чтобы они не пригорели. Добавьте сахар и подождите пока он не превратиться в карамель. Постоянно помешивайте. Как только сахар растает, выложите смесь на кусок пергамента, накройте его вторым куском пергамента и не сильно раскатайте скалкой – должен получиться блин. Дайте остыть и покрошите. Подавайте брауни вместе с ореховым пралине.