Шуневич о форме НКВД: Сожаления нет — только гордость 74 28.12.2018, 10:56

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Глава МВД Беларуси гордится тем, что надевает форму палачей.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич в интервью телеканалу ОНТ заявил, что не сожалеет по поводу ношения формы НКВД — министр заявил, что испытывает только гордость и никаких других чувств, пишет nn.by.

«Повод и основание тут только один — отдать дань уважения истории, истории ведомства, истории людей, которые в этой форме сотнями тысяч совершали подвиги, погибали, защищали родину, и во время Великой отечественной войны, и в тяжёлое послевоенное время», — заявил Шуневич.