Адвокат: Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора 4 28.12.2018, 11:17

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Глава Белого дома предоставил достаточно информации.

Дональд Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом в интервью Hill TV заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани, сообщает «Радио Свобода».

Юрист подчеркнул, что глава Белого дома предоставил достаточно информации команде спецпрокурора.

Ранее в разговоре с телеканалом Fox News Джулиани сказал, что выступает категорически против личной встречи президента со следователями, так как опасается, что они могут ввести Трампа в заблуждение своими вопросами. При этом юрист заметил, что адвокаты могут сами ответить на дополнительные вопросы команды Мюллера.

Помимо прочего Джулиани обвинил спецпрокурора за то, что тот позволил уничтожить переписку бывшего агента ФБР Питера Стржока. В своих сообщениях коллеге Стржок якобы заявлял, что намеревается воспрепятствовать избранию Трампа на президентский пост. Это происходило в то время, когда бывший агент работал в команде спецпрокурора. Переписка хранилась на серверах ФБР, но, по данным Минюста США, была удалена из-за технической неисправности без возможности восстановления.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.