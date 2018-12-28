Что изменится в Беларуси с 1 января 2019 года 2 28.12.2018, 11:20

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Произойдет ряд перемен, многие из которых отразятся на содержимом наших кошельков.

«Брестская газета» cобрала самые главные сюрпризы для белорусов от властей, которые отразятся на содержимом наших кошельков.

Вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги

С 1 января вырастут (суммарно на 3,9 доллара) тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. А с 1 июня, после завершения отопительного сезона, тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения будет повышен на 1,1 доллара. Таким образом в целом тарифы ЖКУ вырастут в 2019 году на 5 долларов. Тарифы на техобслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018 года

«Тунеядцы» начнут возмещать 100% затрат за коммунальные услуги

Граждане, включенные в списки не занятых в экономике, будут платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение (подогрев воды). А с 1 октября по полной им придется платить и за теплоснабжение.

Если так называемый тунеядец проживает один, то за названные ЖКУ он заплатит в полном объеме. Если он живет с членами семьи, то пропорционально количеству оказанных ему услуг.

В случае проживания в квартире двух не занятых в экономике граждан, указанные выше ЖКУ будут начисляться по полным тарифам в отношении обоих.

Однако если плательщиком жилищно-коммунальных услуг является трудоспособный работающий гражданин или, например, пенсионер и с ним проживают тунеядцы, начисление платы будет производиться в общеустановленном порядке.

Плательщики единого налога смогут выбирать режим налогообложения

Если сегодня единый налог для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются определенными работами или оказывают отдельные виды услуг, является обязательным, то с 1 января они получат возможность выбрать тот налоговый режим, который их устраивает: может быть сохранен режим уплаты единого налога, выбрана упрощенная система налогообложения либо плательщик может перейти на общую систему уплаты подоходного налога.

Начнут действовать новые нормы ввоза товаров в Беларусь

С 1 января 2019 года в Беларусь можно будет ввозить товары не дороже 500 евро с общим весом не более 25 кг.

На протяжении 2018 года действовали следующие нормы: если белорусы ездили за границу не чаще одного раза в три месяца, они могли провозить до 50 килограммов товаров для личного пользования стоимостью не выше 1 500 евро. Те, кто ездил чаще, – не более 20 килограммов на сумму 300 евро.

Скорее всего, изменится размер базовой величины, а значит, пошлин и штрафов

Какая будет базовая величина с 1 января 2019 года, на момент выхода номера не было известно. Но поскольку ее пересматривают раз в год в сторону увеличения, то, скорее всего, она изменится и с 1 января нового года. А следом поднимутся размеры пошлин, сборов и штрафов, привязанных к базовой. В 2018 году базовая величина составляла 24 руб. 50 коп.

Изменятся условия выплаты пенсии по возрасту

С 1 января 2019 года будет действовать новый пенсионный возраст: для мужчин – 61 год и 6 месяцев.

Пенсия будет назначаться, начиная со второго полугодия, для мужчин, рожденных с 1 января по 30 июня 1958 года, и для женщин, рожденных с 1 января по 30 июня 1963 года.

Минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, тоже увеличится: с 16,5 лет до 17 лет.

Увеличится время приема пациентов врачами общей практики

Врачи, обслуживающие взрослых и детей, на первичном приеме будут уделять пациентам 20 минут своего внимания вместо прежних 15. На профилактический прием отводится уже 15 минут, а не 10, как ранее.

Докторам, которые обслуживают только взрослых, время первичного приема увеличили с 15 до 18 минут, а профилактический осмотр – 13 вместо прежних 10 минут.