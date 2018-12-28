Как семья вице-мэра Москвы «заработала» миллиарды и купила особняки и квартиры 10 28.12.2018, 11:35

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Петр Бирюков

Журналисты провели независимое расследование.

22 декабря 2015 года у менеджеров по продажам элитного жилого комплекса «Легенда Цветного» был хороший день. В центральной башне комплекса разом купили девять из десяти квартир на двух последних этажах — огромный двухуровневый пентхаус с панорамным остеклением и видом на Кремль, который, как утверждает застройщик, «стирает границы между человеком и городом, открывая возможность без ограничений наслаждаться видами столицы». Общая кадастровая стоимость квартир составляет более 820 миллионов рублей; исходя из расценок на аналогичные пентхаусы в «Легенде Цветного», их рыночная цена могла достигать 1,6 миллиарда рублей.

Как выяснила «Медуза», все девять пентхаусов приобрели члены семьи вице-мэра Москвы Петра БирюковаM, который уже больше десяти лет возглавляет весь комплекс городского хозяйства. Согласно выпискам из Росреестра, четыре квартиры достались его старшей дочери — 46-летней Ирине Бирюковой; две — 41-летнему сыну Александру Бирюкову; еще три — жене Александра, 31-летней Екатерине Бирюковой. Общая площадь пентхаусов, оказавшихся в собственности семьи Бирюковых, — более 1600 квадратных метров (это, например, в два раза больше, чем у магазина «Елисеевский» на Тверской).

Построил «Легенду Цветного» и владеет комплексом девелоперский холдинг Capital Group. Компании, связанные с этим холдингом, как раз в 2015 году стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства, которые курирует вице-мэр Бирюков. По подсчетам «Медузы», за последние четыре года структуры Capital Group получили по программе «Моя улица» контракты на общую сумму почти в 21,5 миллиарда рублей.

Жилой комплекс и бизнес-центр «Легенда Цветного» на Цветном бульваре в Москве

Фото: Дмитрий Рыженков / Фотобанк Лори

Согласно декларации о доходах и имуществе Петра Бирюкова, имущества у вице-мэра и его жены не очень много. Так, сам Бирюков владеет небольшим участком земли на 15 соток, небольшим домиком и хозблоком в деревне Поповке Чеховского района Подмосковья, а его супруге Антониде принадлежит соседний участок в 25 соток.

Посмотреть на эти участки или даже подойти к ним, впрочем, невозможно: оба располагаются за высоким металлическим забором, который огораживает территорию более чем в 15 гектаров. Почти всей этой землей владеют близкие родственники Бирюкова: большая половина территории принадлежит его сыну Александру, почти 2 гектара — дочери Ирине. Участки, принадлежащие разным членам семьи, расположены хаотично — пройти от одного к другому зачастую можно только через территорию, принадлежащую другому собственнику.

Есть на территории семейного имения Бирюковых и несколько участков, не принадлежащих родственникам вице-мэра. Одним из них владеет хороший знакомый Петра Бирюкова — Виктор Пчеловодов, работавший с чиновником с начала 1990-х и до конца 2012 года бывший заместителем главы московского департамента ЖКХ и благоустройства; о владельцах еще трех участков данные в Росреестре отсутствуют.

Самому Петру Бирюкову на территории принадлежит только небольшой дом и хозяйственный блок. Родственники вице-мэра живут менее скромно. Ирина Бирюкова владеет тремя домами, у самого большого из которых почти такая же площадь, как у девяти пентхаусов в «Легенде Цветного». Сын вице-мэра Александр владеет жилым домом, гостевым домом и конюшней; их общая кадастровая стоимость — 116,5 миллиона рублей. Самое же большое строение в Поповке принадлежит племяннице чиновника Анжелике Бирюковой, которая работает пресс-секретарем спорткомплекса «Лужники»: площадь ее дома — больше 2 тысяч квадратных метров.

Помимо загородных домов и пентхаусов с видом на Кремль Ирина Бирюкова и ее сын владеют девятикомнатной квартирой в восьмиквартирном доме на Патриарших прудах. Среди их соседей — сам вице-мэр (в 2010 году он даже пришел с нарядом милиции ликвидировать веранду ресторана под своими окнами), а также Юрий Буланов, работавший в 2000-х заместителем Бирюкова, когда тот возглавлял префектуру Южного округа. В августе 2010 года Буланова признали виновным в хищении 17 миллионов рублей; в ходе расследования выяснилось, что чиновник владеет несколькими загородными домами в Подмосковье, апартаментами в Париже и Ницце и гостиничным комплексом в Москве. Буланову дали 3,5 года колонии; через два года его досрочно освободили. В доме на Патриарших ему по-прежнему принадлежит девятикомнатная квартира.

Есть другая недвижимость и у остальных родственников Бирюкова. Так, семья его сына Александра ранее владела шестикомнатной квартирой на Зоологической улице — но в 2012 году продала ее связанной с Capital Group кипрской компании, которая построила ЖК «Имперский дом» рядом с парком «Музеон». Через год владелицей двух квартир в «Имперском доме» стала племянница вице-мэра Анжелика Бирюкова; их рыночная стоимость составила не менее 445 миллионов рублей.

В 2014 году Петра Бирюкова спросили о том, как его родственники зарабатывают деньги. «Я люблю общаться с семьей, — ответил вице-мэр, — и придерживаюсь принципа: мы никогда не говорим о бизнесе». (На вопросы «Медузы» Бирюков не ответил.)

Несмотря на этот принцип, бизнес родственников чиновника тесно связан с предприятиями, которые курирует их отец. Так, Ирина и Екатерина Бирюковы (дочь и невестка вице-мэра) владеют компанией «Вента», которая сдает в аренду городу грузовики с водителями. В 2012–2015 годах она заключила с городскими предприятиями, подчиненными Петру Бирюкову, 14 контрактов на общую сумму 365 миллионов рублей; чистая прибыль «Венты» за 2013–2015 годы составила 639 миллионов. После того как информация об этом появилась в расследовании издания РБК, «Вента» перестала получать деньги от структур правительства; компания продолжает существовать и развиваться.

«Венте», в частности, принадлежат 600 квадратных метров офисных площадей на седьмом этаже небоскреба «Город столиц» (и его тоже строил холдинг Capital Group). В тех же помещениях, по данным сервиса 2Gis, располагается компания «Спецстрой XXI» — ее, например, привлекали как субподрядчика при благоустройстве парка «Царицыно». Курировал благоустройство департамент, подчиненный Петру Бирюкову, а генподрядчиком работ был холдинг «Универсстройлюкс», который принадлежит младшему брату вице-мэра Алексею Бирюкову (всего в рамках программы благоустройства «Моя улица» компании, связанные с «Универсстройлюкс», получили от города 6,3 миллиарда рублей). Гендиректором «Спецстрой XXI», в свою очередь, является сын вице-мэра Александр Бирюков, — кстати, свою карьеру он начинал в Capital Group.

Когда «Медуза» позвонила по телефону «Спецстроя XXI», женщина, которая подняла трубку, сообщила корреспонденту, что он попал в компанию «Вента», но «Спецстрой» — это тоже здесь. Узнав, что звонит журналист, она сказала, что с журналистами компания не общается, но обещала передать Александру Бирюкову телефонный номер корреспондента. Бирюков так и не перезвонил.

«Вента» не единственный бизнес-актив Ирины и Екатерины Бирюковых. До апреля 2014 года им принадлежало по 15% компании, которая владела Угрешским заводом трубопроводной арматуры. Основными заказчиками завода были «Мосводоканал», «Мосгаз» и «Мосэнерго» — в советы директоров всех трех компаний входил Петр Бирюков.

Ирина Бирюкова в начале 2010-х годов также была совладелицей компаний «Транскапитал Со» и «Тескла», которые за несколько лет до этого, когда Петр Бирюков был префектом Южного округа, получили от города землю для строительства торгового центра у метро «Улица Академика Янгеля». Партнером Бирюковой была Ольга Белостоцкая (тогда носила фамилию Памурзина) — она возглавляла еще несколько компаний, адреса и телефоны которых совпадали с регистрационными данными «Транскапитала» и «Текслы». Этим компаниям принадлежало более 250 ларьков у остановок общественного транспорта в Южном, Восточном и Северном округах.

В 2011–2012 годах мэрия решила ликвидировать ларьки у остановок и расторгла договоры с Белостоцкой. После этого партнер Бирюковой перешла на госслужбу — и провела больше пяти лет на руководящих должностях в подчиненном вице-мэру комплексе городского хозяйства. Например, в качестве директора городского предприятия «Экотехпром» Белостоцкая курировала распределение 15-летних контрактов на вывоз мусора из Москвы — более 142 миллиардов рублей достались компаниям Романа Абрамовича, Геннадия Тимченко и структурам, связанным с Игорем Чайкой, сыном генпрокурора. С 2017 года Белостоцкая возглавляет департамент по управлению активами холдинга Capital Group.

Свалка на загородном участке Ольги Белостоцкой, лето 2016 года

Впрочем, по всей видимости, с Capital Group Белостоцкая взаимодействовала и раньше. В 2016 году корреспондент «Медузы» обнаружил в Истринском районе Подмосковья свалку строительных отходов, элементов благоустройства и гранита, который должны были уложить на Бульварном кольце (контракт на его благоустройство получили структуры холдинга Capital Group). Согласно данным Росреестра, земельные участки, на которых размещена свалка, принадлежали Ольге Белостоцкой и ее мужу Сергею.

Еще один бизнес, доля в котором принадлежит Ирине и Екатерине Бирюковой, — это банк «Гарант-Инвест» и одноименная девелоперская компания. Их основной владелец — Алексей Панфилов: банк он возглавил в 1996 году, когда ему было 24; с 1999 года он занимает пост советника Петра Бирюкова на общественных началах.

Бизнес «Гарант-Инвеста» тесно связан с карьерой вице-мэра. Компания владеет несколькими десятками торговых центров, которые расположены около станций метро в границах Северного и Южного округов Москвы (например, «Галереей Аэропорт» у метро «Сокол» или «Пражским градом» на «Пражской» и многими другими). Разрешения на строительство «Гарант-Инвесту» выдавали, когда префектуры этих округов возглавлял Петр Бирюков; как правило, открывались новые торговые центры на месте ликвидированных властями стихийных рынков. Имел отношение «Гарант-Инвест» и к программе создания сети магазинов шаговой доступности в Южном округе, запущенной Бирюковым, — компания построила шесть магазинов и получила еще 51 площадку под строительство. По оценкам «Гарант-Инвеста», доход компании от сдачи помещений в аренду может составить 22,5 миллиарда рублей в год.

Контрольный пакет «Гарант-Инвеста» принадлежит членам семьи Алексея Панфилова — однако среди миноритарных акционеров компании есть не только близкие родственники Бирюкова, но и другие люди, связанные с городскими властями. Так, небольшими долями в компании владеют бывший глава аппарата мэрии Виктор Коробченко (он же возглавляет совет директоров) и супруга главы Мосгоризбиркома Наталья Горбунова. Чуть больше 2% акций у Виталия Смирнова, против которого в 2017 году возбудили уголовное дело: его компанию обвиняют в хищениях при строительстве и реконструкции объектов управления делами президента России.

Другой крупный игрок на рынке недвижимости в Южном (а также Юго-Восточном) округе Москвы — группа компаний «ТЭН», которой принадлежат несколько крупных торговых и бизнес-центров. В 2017 году холдинг занял 27-е место в рейтинге крупнейших владельцев недвижимости в России; Forbes оценивал его доход от сдачи в аренду недвижимости в 70 миллионов долларов.

Основали компанию Руслан Гутнов и Дмитрий Судьин, которые дружили с детства и вместе учились на инженеров-металлургов. В 1990-х годах Судьин работал заместителем главы управы Рязанского района, расположенного в ЮВАО. Среди совладельцев «ТЭН», который тогда только начинал вести бизнес, был сын главы управы, непосредственного начальника Судьина; все первые объекты холдинга находились на территории Рязанского района.

Вскоре компания начала получать участки под строительство и в других районах Москвы. Партнер Судьина Руслан Гутнов в середине 1990-х женился на Ирине Бирюковой, а младший брат Гутнова Тимур через некоторое время стал совладельцем холдинга «Универстройлюкс», основанного младшим братом Петра Бирюкова Алексеем.

Гутнов и Ирина Бирюкова в итоге развелись, но у пары есть общий сын — Никита. Сейчас ему 24 года. Некоторое время назад мама подарила ему дом в подмосковной деревне Поповке — на огороженной высоким забором территории, принадлежащей семье Бирюковых. Площадь дома — почти 600 квадратных метров; его кадастровая стоимость составляет 27,6 миллиона рублей.