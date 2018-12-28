Блумберг готов потратить $100 миллионов для участия в выборах в США 2 28.12.2018, 11:52

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Майкл Блумберг

Фото: bloomberg.com

Экс-мэр Нью-Йорка хочет баллотироваться от демократической партии.

76-летний миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг готов потратить из собственных средств более $100 млн в случае, если решит баллотироваться на пост президента США на выборах 2020 года. Об этом сообщил телеканалу CNBC главный политический советника Блумберга Говард Вольфсан, пишет "Гордон".

"Майкл готов потратить больше $100 млн – столько он вложил в свою последнюю кампанию на выборах мэра", – отметил Вольфсан.

По его словам, миллиардер не планирует привлекать каких-либо внешних средств.

Вольфсан напомнил, что Блумберг потратил более $110 млн на поддержку демократов во время выборов в Конгресс в 2018 году.

Если экс-мэр Нью-Йорка решит принять участие в президентской гонке, он будет иметь значительное преимущество над другими потенциальными претендентами от демократов, отмечает телеканал.

CNBC считает, что Блумберг может оказаться не совсем тем, за которого захочет проголосовать большинство американцев в пику нынешнему президенту Дональду Трампу.

По данным опроса, результаты которого приводит телеканал, большинство американцев, которые поддерживают демократов, хотели бы голосовать на выборах в 2020 году за экс-вице-президента США Джо Байдена.

76-летний Блумберг – основатель и владелец одноименного информационного агентства. Forbes оценивает его состояние в $50 млрд. В рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Блумберг занимает 11-е место.