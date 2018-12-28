В 2019-м Путина ждут саботаж власти и пламя массового недовольства 7 28.12.2018, 12:02

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«Люди в России уже не «новая нефть», а «коктейль Молотова».

Знаковое явление уходящего года — рассакрализация Владимира Путина. Еще недавно большей части общества он представлялся кремлевским небожителем, а на ноябрь этого года, по замерам «Левада-Центра», более 60% россиян полагали, что президент в полной мере несет ответственность за проблемы страны, еще более 20% возлагали на него частичную ответственность. Итого — 80 с лишним процентов, максимум за все время исследований, пишет znak.com.

Причины разочарования ясны: пенсионная реформа, утяжеление налоговой и тарифной нагрузки, рост цен, дальнейшее обеднение населения, ощущение крайнего имущественного расслоения. В то время как глава государства радуется успешным испытаниям «чудо-ракеты» «Авангард», граждане демонстрируют

запрос на миролюбивую внешнюю политику, социальную справедливость, равенство всех перед законом, на перемены и новых лидеров. Почти все говорят, что больше не полагаются на помощь государства и рассчитывают только на себя.

Предновогоднее падение нефтяных цен и курса рубля — сигнал к тому, что следующий год не будет легче. Многие специалисты полагают, что проблемы не только у России — весь мир подходит к очередному глобальному экономическому кризису. И это значит, что период оформившегося отчуждения российского народа от власти сменится интенсивным накоплением озлобленности.

Оглядываемся на уходящий год и заглядываем в будущий вместе с известным экономистом Никитой Кричевским.

«Добрых слов для президента и правительства не осталось»

— Никита Александрович, какие события и тенденции уходящего года в социально-экономической сфере вы считаете важнейшими?

— Повышение пенсионного возраста. Это водораздел, который будет негативно влиять на положение в стране на протяжении неопределенно долгого времени. В ситуации, когда, с одной стороны, денег в федеральном бюджете и Пенсионном фонде (если оптимизировать имеющиеся льготы) достаточно, а, с другой стороны, многие эксперты знают, что повышение преследовало цель скрыть масштабное разворовывание пенсионных накоплений. Повышение пенсионного возраста стало очередным властным лицемерием. Вот что самое страшное.

Во время поездок по регионам, общаясь со студентами, чиновниками, предпринимателями, я вижу, что до повышения все они поддерживали президента и правительство, а после повышения добрых слов у них практически не осталось.

«Реформа» нанесла двойной удар по нашему менталитету. Во-первых, народ не понимает, почему мы так гордимся советским прошлым, первым полетом в космос, наукой, культурой и так далее и одновременно власть отвергает социальные достижения советского периода. Низкий пенсионный возраст всегда преподносился как преимущество социалистической системы над капиталистической. Во-вторых, в духовной природе русского человека заложена мечта о блаженстве, райской жизни. В стародавние времена это был загробный рай. В советской истории это был коммунизм или рай при жизни. В новейшие времена это выход на пенсию, когда страна будет вам платить за былые трудовые заслуги. Народ не осознает это, считая, что половина населения не доживет, что власть опять обманет, и сравнивает с Китаем, где пенсия повышается, а пенсионный возраст — нет.

Вот это стало главным негативным итогом в социально-экономической сфере. Причем не только в 2018 году, но и за все 19 лет правления Путина. Даже монетизация льгот и экономические кризисы так не поражали русский менталитет. Можно все что угодно предлагать русскому человеку: потерпеть, затянуть пояса, — но нельзя покушаться на основы системы ценностей. Однако это произошло, после чего власть решила, что теперь вообще нечего стыдиться, и перешла к другим асоциальным действиям. К повышению НДС, к росту цен на бензин (точнее, к их заморозке до весны) на фоне обвала нефтяного рынка, к налогообложению самозанятых, к передаче американцам «Русала» под внешнее

Никита Кричевский

— Остановимся на теме самозанятых. Какой смысл в законе об их налогообложении?

— На мой взгляд, главное в этом законе то, что чиновники получили возможность легализовать свои доходы. Подпункт 4 пункта 2 статьи 6 выглядит так: не признаются объектом налогообложения доходы государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду или наем жилых помещений. Механизм легализации такой. Чиновники сдают свою недвижимость в аренду, после чего спокойно декларируют доход. В законе есть ограничение по сумме, но, во-первых, оно может быть в любой момент пересмотрено, а во-вторых, легализация не то чтобы 200 тысяч рублей в месяц (так в законе), но даже одной копейки неясного, коррупционного происхождения — это уже преступление. По итогам 2019 года доходы многих чиновников резко возрастут [от сдачи недвижимости в аренду], однако налог на эти доходы составит не 13% (если бы их облагали НДФЛ — прим. ред.), а 4% (такова ставка налога на доходы самозанятых — прим. ред.).

Далее, в первой редакции закона в категорию самозанятых под ставку налога в 4% подпадали нотариусы, адвокаты, оценщики, дизайнеры, юристы, аудиторы. Все, кто занимался частной практикой. В итоговой редакции исключили оценщиков, нотариусов и прочие категории, но почему-то забыли, например, об аудиторах. То есть исключенные категории по-прежнему должны платить 13% плюс определенные страховые взносы, но аудиторы смогут зарегистрироваться как самозанятые, платить 4% и вообще ни о чем не думать. Это к вопросу о проработанности законопроекта, о цели, ради которой он был принят. Это очередное лицемерие или ложь, прикрываемая добродетелью, и снова «по просьбам трудящихся».

— А по чьей просьбе увеличили НДС?

— По просьбе сырьевых экспортеров. НДС с экспорта подлежит возмещению из бюджета. Тот, кто в конце цепочки выплачивает НДС, а это конечный экспортер, тот, соответственно, и подает документы на возврат. Почему именно сырьевые экспортеры? Потому что у нас более 80% экспортеров — это поставщики сырья и продуктов его первичной переработки. При этом повышение НДС срикошетило по всему обществу. Причем по факту НДС повышается не на 2%, а на 11%: ставка налога составляла 18% — становится 20%. То есть [в сумме выплат] НДС растет как раз на 11%.

Через несколько недель мы столкнемся с резкой реакцией социума на новые цены в магазинах. Утверждается, что цены на базовые продукты питания останутся прежними. Но мы же понимаем, что есть аренда, логистика, ЖКХ, сопутствующие услуги — везде произойдет рост, который отразится на конечных ценах. При этом вырастет цена и на промышленные товары, что также отразится на продовольствии. А все издержки оплатит потребитель, то есть люди.

— Вероятно, сырьевики «отбивают» последствия западных санкций? Насколько, по вашему мнению, болезненным стал для правящей группы «кремлевский доклад» Минфина США?

— Я бы разделил весь крупный бизнес на три группы. Первые — это госкомпании. Они работают в тесной связке с властью и ни в чем не нуждаются. Вторые — это крупный олигархический бизнес, который с властью дружит и постоянно подстраивается под меняющиеся правила игры. И третьи — это те, кто либо уже попали под первичные или вторичные санкции, либо попадут под них в самое ближайшее время.

Третья группа — это пока скрытые противники власти. Кто это такие? Это металлурги, например, «Северсталь» или Новолипецкий меткомбинат, это частные банки, тот же «Альфа-банк», прилагающий титанические усилия, чтобы не попасть под санкции, это владельцы торговых сетей, другие бизнесмены рангом пониже, испытывающие все больше проблем, например с вложением средств за границей. Все эти господа с удовольствием поучаствуют в бузе, если у них не будет других вариантов. Например, поддержат оппозиционные центры влияния. Но никаких прямых «контрреволюционных» действий не будет.

И потом, Россия — это страна дворцовых переворотов, несмотря на то, что в XX веке у нас было сразу несколько революций. В любом случае кардинальное изменение властной конфигурации, по моему мнению, произойдет после того, как завершится трансфер власти, то есть в середине 20-х годов.

— Пример: Дмитрий Медведев распорядился выделить 10 миллиардов рублей на стратегические закупки алюминия. Лояльность «капитанов бизнеса» покупается на средства, которые могли быть направлены на социальные нужды?

— Лояльность здесь ни при чем. Те же Дерипаска, Авен или Мордашов с Лисиным и без того лояльны. Тут важен сам факт поддержки. Хотя налицо и другие меры прямой и косвенной поддержки — например, тот же НДС, который возмещается экспортерам из бюджета, и ежегодная сумма давно перевалила за 2 триллиона рублей.

Что мы видим, так это пролонгацию неформального договора между властью и крупнейшими олигархами. Никаких других реальных причин для повышения НДС я не вижу. У нас огромный бюджетный профицит, налоговый маневр [в нефтяной отрасли] в этом году принесет около 3 триллионов рублей, тогда как ранее собрались за шесть лет собрать всего 1,6 триллиона. Но экспортерам дан сигнал, что власть заинтересована в продлении стабильности отношений.

— А как же «список Белоусова», который так обеспокоил наших миллиардеров? В этом году впервые за долгие годы от бизнеса откровенно и прямо потребовали поделиться прибылями и вложиться в приоритетные проекты.

— Это означает, что налоговая нагрузка на нефтяников была в разы выше той доли, которую отправляли в бюджет «независимые» металлурги. Они платили в разы меньше по сравнению с той же «Роснефтью». Белоусова это, естественно, напрягло, и он, может быть, сам, а может, с чей-то подачи решил установить новый статус-кво среди экспортеров. Договорились, что это будут вложения в приоритетные проекты.

И тут я, кстати, на стороне Белоусова. Для примера: та же «Роснефть» вкладывает огромные деньги в судостроительный проект «Звезда» на Дальнем Востоке. Это действительно уникальный кластер тяжелого судостроения, принципиально важный с точки зрения восстановления транспортного коридора «Северного морского пути». А другие что? Развивают туроператоров, строят элитные медицинские комплексы, патронируют недоступные простому люду загородные резиденции, спонсируют выставки современного искусства.

«Теперь будет так: дай денег и отстань»

— Если падение нефтяных цен продолжится, госбюджет, возможно, пострадает не сильно: на помощь ему придет подешевевший рубль. Пострадают бюджеты граждан и семей. Как вы думаете — в этом случае государство придет на помощь людям, раскошелится на социальную поддержку или граждане будут сводить концы с концами самостоятельно?

— Негатив привнесут не столько цены на нефть, ничего катастрофического с ними не произойдет, сколько новые санкции, а главное — деструктивные действия правительства. Безусловно, придется повышать зарплаты, пособия и, возможно, пенсии. Но это будет преподнесено как первые успехи тех самых нацпроектов.

— Нацпроекты — это продекларированная программа текущего президентского срока Владимира Путина. Насколько она верна и реалистична?

— Любая национальная стратегия должна основываться на национальном менталитете. Возьмем, например, нацпроект «Демография». Применительно к семье русская система ценностей всегда была связана, в первую очередь, со своей крышей над головой, не с арендой, а с собственностью. Маткапитал — это здорово. Но он не решает главной проблемы.

Главная проблема — это собственное жилье, вернее, его отсутствие. Начинать надо не с льготной ставки по ипотеке, а с ее погашения за счет бюджета при рождении второго или третьего ребенка — на 25, 50, на все 100%. Правительство право, когда говорит, что самые бедные семьи — это семьи с двумя детьми. И тут же предлагает «беднякам» льготную ипотеку. Так эти семьи и так бедные: мамаши, как правило, не работают, плюс затраты на уход за малышами, дошкольное образование, медицину. В Советском Союзе эта проблема частично решалась за счет старшего поколения, бабушек и дедушек. Но с этого года [из-за повышения пенсионного возраста] эта возможность исчезла. Хотя уход за внуками при условии нехитрых изменений в законах можно зачислять в страховой стаж, уплачивая пенсионные взносы за бабушек и дедушек из бюджета.

И еще о семье и менталитете. Сто лет назад выдающийся русский экономист Александр Чаянов показал, что русский человек начинает работать больше, когда у него в семье появляются новые едоки, в первую очередь дети. За сто лет ничего не изменилось: мы начинаем работать интенсивнее, когда встает задача поднять на ноги подрастающее поколение. На Западе практика принципиально иная: там при увеличении числа едоков сумма доходов остается прежней, а потребление снижается. У нас увеличение числа детей — это мотив для повышения продуктивности труда, следовательно, увеличения производительности и роста ВВП.

Погашать часть или всю ипотеку можно было бы при помощи госбанков за счет Фонда национального благосостояния (который формируется из нефтегазовых сверхдоходов государства — прим. ред.). Промежуточный вариант — выдача ипотеки под 0%. Или, скажем, под 1% на банковское сопровождение.

— В начале нашего разговора вы сказали о страшном негативе, с которым общество встретило повышение пенсионного возраста. В чем будет заключаться негативная реакция? Люди массово выйдут против власти на площади, как в Париже? Или будут голосовать против власти, ее кандидатов?

— Люди утратили доверие к государству, мы увидим саботаж действий власти. Теперь будет так: дай денег и отстань. Население уже сейчас проявляет социальную апатию и отрицает любую инициативу власти, какой бы хорошей она ни была. Как после Кровавого воскресенья 9 января 1905 года: какие бы шаги власть после ни делала, а делала она много хорошего (например, прекратила гонения на старообрядцев, усилила социальную защиту трудящихся, созвала Государственную Думу), Николай II так и не смог отмыться от крови.

Вот и сегодня, какие бы хорошие шаги ни делала власть, она не сможет заставить людей забыть повышение пенсионного возраста. Попытки Кремля сохранить спокойствие в территориях точечным вливанием денег или отвлечением внимания «пряниками» типа отмены ГЛОНАССа для «праворулек» в 2019 году уже не пройдут. Вероятно, недовольство заполыхает массово. Люди — не «новая нефть», люди — «коктейль Молотова». Не в традициях государства включать заднюю скорость, но Кремлю придется задуматься о менталитете.

Когда-то генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов сказал: «Мы не знаем общество, которое построили». Вроде формировали «новую историческую общность людей — советский народ», а вышло нечто малопонятное. Андропов, сам того не желая, оказался провидцем: не прошло и 10 лет, как СССР не стало. Я не провожу никаких аналогий, но уже сейчас очевидно, что нынешняя нарастающая нестабильность приведет к кардинальным изменениям во всем российском обществе.

Нефть у нас, как известно, залегает глубоко, и чтобы ее добыть, нужны все большие усилия. Плюс к этому нефть однажды будет выкачана без остатка. И когда мы говорим о «новой нефти», то должны доводить эту мысль до логического завершения: что будет, когда не только традиционная, но и «новая нефть» закончится? Россияне вымрут, исчезнут? Нет, но жизнь будет иной. Какой? На этот вопрос сегодня никто не сможет ответить.