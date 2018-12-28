СМИ: Из России сбежал «крабовый король» 7 28.12.2018, 12:16

5,958

Олег Кан покинул страну на личном самолете.

Советник генерального директора ООО «Приморская рыболовная компания» Олег Кан покинул Россию, сообщают «Вести» со ссылкой на видео с камер наблюдения аэропорта Южно-Сахалинска. По версии портала, причиной этому стало уголовное дело и опубликованное ранее расследование журналистов о его нелегальном бизнесе, сообщает РБК.

По данным «Вестей», Россию Кан, которого портал называет «крабовым королем», покинул на личном самолете, направившись в Японию. Телеканал «Россия-24» сообщает, что у бизнесмена и его ближайшего окружения сейчас проводятся обыски. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник подтверждает информацию о том, что Кан покинул Россию.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Сахалинской области, получены сведения о том, что с начала двухтысячных годов в Дальневосточном федеральном округе действует организованная группа лиц, которые занимаются контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, а именно камчатского краба. При этом используются документы, содержащие недостоверные сведения о товарах. Контракты на поставку водных биологических ресурсов заключались, в том числе, между сахалинской компаний «Монерон» и фирмой, зарегистрированной в Панаме», — цитирует портал пресс-секретаря УФСБ России по Сахалинской области Анастасии Ермоловой.

«Мы не в курсе. В настоящее время уголовное дело находится в центральном аппарате», — сообщила РБК старший помощник руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области Ольга Чебыкина.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко не ответила на звонки. РБК направил запрос во Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) с просьбой дать оценку публикациям о следственных действиях в ближайшем окружении члена ассоциации Олега Кана.

На телеканале «Россия-24» 22 декабря вышло расследование журналиста Эдуарда Петрова под названием «Крабовая ловушка-2». В нем говорилось о бизнесе Кана, который, по данным расследования, через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. В нелегальной схеме использовались панамские «фирмы-прокладки». 26 декабря сюжет о бизнесе Кана показал и «Первый канал». Несмотря на то, что бизнесмен занимает лишь должность советника главы компании, оба канала называют его «крабовым королем». По данным «Первого канала», сыну предпринимателя, 24-летнему Александру Кану, принадлежит 18 компаний, занимающихся ловлей в открытом море. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Олегович Кан в настоящее является руководителем и совладельцем семи компаний.

По информации «Вестей», с бизнесом «крабового короля» связан и депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. На сайте регионального благотворительного фонда «Родные острова» указано, что Пашов является членом попечительского совета. Олег Кан — председатель попечительского совета «Родных островов», а его сын Александр — президент фонда.

По данным «Вестей», дом самого Олега Кана в элитном поселке штурмовал спецназ, однако внутри следователи нашли лишь гражданскую жену бизнесмена и охрану. В квартире Александра Кана силовики нашли боевой пистолет, оформленный на его отца. По словам владельца квартиры, пистолет был подарен ему президентом Кыргызстана, пишет портал.