Теему Пулккинен остается в минском «Динамо» 28.12.2018, 12:18

Финский хоккеист продолжить выступать за «зубров».

В полночь на пятницу в КХЛ закрылось трансферное окно. В последний день его работы минское "Динамо" не поучаствовало ни в одной сделке. Вопреки слухам о переходе из стана "зубров" в другой клуб КХЛ нападающий Теему Пулккинен продолжит сезон в белорусской команде, пишет "Прессбол".

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Пулккинену со стороны московского "Динамо", а главный тренер минского клуба Андрей Сидоренко говорил, что "за просто так его не отдадим". При этом финн больше месяца не попадал в состав, хотя не был помещен в список травмированных.

Пулккинен — второй бомбардир "Динамо" после Андрея Костицына. В 29 матчах он записал в актив 17 (9+8) очков при показателе полезности -2.

Следующий матч "зубры" проведут в пятницу, 28 декабря, в гостях против лидера "Востока" екатеринбургского "Автомобилиста".