История о том, как новогодние подарки иногда приносят счастье 5 28.12.2018, 12:26

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Одной женщине подарили кокосовый орех.

Доброта, понимание, искренность — это качества, которые никогда не обесценятся. К сожалению, иногда рядом оказываются люди с совершенно другими моральными ориентирами. Защититься от их нападок и насмешек и не пасть до того же уровня бывает непросто. Но не зря говорят, что не бывает худа без добра: даже самая неприятная ситуация может внезапно повернуться на 180 градусов.

С разрешения автора Анны Валентиновны Кирьяновой AdMe.ru публикует теплую и трогательную историю о том, что чудеса все-таки случаются. Даже когда в них перестают верить:

«Одной женщине подарили кокосовый орех.

На Новый год. На работе был корпоратив, как сейчас говорят. Всем дарили подарки; группа энергичных сотрудниц этим занималась. И каждому достался подарок от коллектива. Дед Мороз доставал из мешка и дарил. Всем достались нормальные, даже хорошие подарки: чайник красивый, чехольчик для телефона со стразами, наушники... А этой женщине, Вере, достался кокосовый орех. Специально.

Вера была худенькая, сгорбленная немножко старая дева 43 лет. Немножко восторженная и романтичная. Очень добрая, услужливая, тихая такая. Над ней посмеивались. А теперь вовсе решили насмеяться: подарили кокосовый орех. Нелепый, волосатый такой, совершенно никчемный. И все хохотали, когда Вера этот орех растерянно прижала к груди, как отрубленную голову. Ну, выпили люди, вот и хохотали до слез. А самая энергичная девушка сказала, хохоча, что теперь Вере есть о ком заботиться...

Вера пошла домой со своим странным подарком. Горло у нее перехватывало. Почему-то она расплакалась горько, как в детстве. Она ушла с праздника, а дома ее никто не ждал. Она ни кусочка не съела, а ведь она и пирог принесла, и торт испекла, и салат сделала, но не осталась и не поела. Она шла по улице темной с кокосовым орехом в руках и плакала горько над своей нелепой жизнью.

А во дворе ее дома к ней подошел мужчина из крайнего подъезда. Поздоровался и спросил, что это у Веры в руках. Что это она бережно прижимает к груди?

Вера грустно сказала, что это — кокосовый орех. Видимо, это ее ужин. Только она не знает, как его расколоть. Дверью бесполезно колоть; в детстве так грецкие орехи кололи. А этот орех дверью не расколоть, наверное.

Сосед сказал, что железной дверью можно попробовать. Она крепкая. А можно расколоть кирпичом; стройка рядом! Пойдемте, попробуем кирпичом!

Вера пошла с соседом на стройку — от отчаяния и тоски. Они стали кидать кирпичи в орех. Темным вечером, зимой, на стройке два взрослых человека кидали кирпичи. М-да.

Но орех не раскололся! Хотя они сильно кидали, пока Вера не попала кирпичом по ноге соседу. Виталий его звали, кстати. Виталий закричал: «Уй-я! Ой!» — как в детстве. А потом сказал, что на работе у него есть оружие и завтра он застрелит этот орех. Возьмет и выстрелит в него! Там и поглядим, так ли он крепок! И не такие орехи он раскалывал! Работа такая!

В общем, они зашли потом к Виталию, он сильно хромал. И стали пилить орех ножовкой. Очень увлеклись, даже ругались друг с другом, как в детстве. И били по ореху молотком. Очень интересно провели время!

А потом Вера сварила макароны, пока Виталий убивал орех. И сыром посыпала. Они поели и снова занялись разбиванием кокоса. И веселились, хохотали, ругались, рассказывали истории из детства...

А потом поняли, что созданы друг для друга. Им было очень хорошо и весело вдвоем. Классно, как в детстве говорили.

И Новый год они вместе встречали. И все последующие Новые годы — тоже. И всегда покупали кокосовый орех. В память о знакомстве...

А с работы Вера ушла. Нашла другую, она стала свадьбы вести, выучилась на тамаду. И разные корпоративные праздники. На которых она бдительно следит, чтобы никого не обидели. Не оставили без внимания и без подарка. И не обидели кокосовым орехом, например...

Хотя важно ведь то, что внутри ореха, не так ли? А там могут быть счастье, любовь и достаток. Вот так».