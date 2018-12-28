Cтала известна дата встречи Путина и Лукашенко 27 28.12.2018, 12:30

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ФОТО: REUTERS

Последний раз белорусский диктатор и глава Кремля встречались 25 декабря.

Лукашенко и Путин проведут встречу 29 декабря в Москве, заявила пресс-служба диктатора, сообщает "Интерфакс".

"Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве Путин и Лукашенко продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря", - проинформировали в пресс-службе.

А.Лукашенко и В.Путин провели встречу 25 декабря в Москве. Основными темами переговоров стали ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок.