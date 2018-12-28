Посольство Польши объяснило, чем заменит визы «на закупы» 26 28.12.2018, 12:38

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Изменения, которые вводятся со 2 января 2019 года, носят чисто технический характер.

Посольство Польши в Беларуси прокомментировало прекращение со 2 января 2019 года выдачи виз «на закупы». По словам Мартина Войтеховского, первого советника посольства, изменения носят «чисто технический характер». При этом тем, кто подается на визу, нужно будет прилагать подтверждение брони жилья, пишет tut.by.

— Изменения, которые вводятся со 2 января 2019 года, носят чисто технический характер. Их цель — еще большая открытость нуждам граждан Беларуси, въезжающих в Польшу, а также въезжающих через Польшу в другие страны — члены Шенгенского соглашения. Гражданам Беларуси, подающим документы на получение визы, данные изменения не причинят неудобства, — говорит первый советник посольства Польши в Беларуси Мартин Войтеховский.

В посольстве также заметили, что заявителям на краткосрочные шенгенские визы нужно будет подтверждать бронирование жилья в Польше (раньше для визы «на закупы» требовались чеки Tax Free).

— В соответствии с уточненным перечнем прилагаемых документов, единым для всех консульских учреждений стран — членов Шенгенского соглашения, выдающих визы в Беларуси, документами, которые обязаны предоставить граждане Беларуси, являются подтверждение бронирования гостиницы на время пребывания или договор аренды жилого помещения в Польше (кроме основных документов, таких как страховой полис и подтверждение наличия денежных средств). Технические изменения положительно повлияют на удовлетворение высокого спроса на шенгенские визы, которые выдают консульские учреждения Польши в Беларуси, — прокомментировали в посольстве.

В диппредставительстве также напомнили, что консульские учреждения Польши в Беларуси выдают почти половину всех шенгенских виз в нашей стране.

Напомним, со 2 января 2019 года консульские учреждения Польши в Беларуси перестают выдавать визы «на закупы».

На сайте посольства Польши среди целей поездок по шенгенской краткосрочной визе указаны: туризм, осуществление хозяйственной деятельности, спорт, культурная деятельность, поездка в гости к семье или знакомым, лечение, обучение и другие образовательные мероприятия, исполнение обязанностей во время служебных командировок, транзит, поездка в качестве сопровождающего лица (совместная поездка детей и родителей, руководители школьных экскурсий), собеседование в посольствах других государств (например, лица, желающие получить визу США), получение вида на жительство, участие в похоронах, посещение кладбищ и памятных мест.

На шенгенскую визу под туристическую цель поездки туристам в визовом центре Польши в Беларуси рекомендуют предоставить следующий пакет документов: заполненную визовую анкету, цветное фото размером 35Х45 мм, паспорт не старше девяти лет и девяти месяцев от даты выдачи, в паспорте должны быть минимум две чистые страницы с отметкой «виза», и он должен быть действителен в течение трех месяцев после предполагаемого возвращения из шенгенской зоны. Также нужно предоставить две копии страниц паспорта с персональными данными, копии предыдущих шенгенских виз за последние три года, копии страниц паспорта со штампами въездов или выездов по последней шенгенской или национальной визе, выданной государством Шенгенской зоны, медицинскую страховку, действительную на территории всех стран шенгена, на сумму покрытия не менее 30 000 евро. Также требуется обратный билет или бронь билетов, или иные транспортные документы. Если вы едете на своем авто, то нужно предоставить оригиналы и копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля.

Нужно подтвердить и финансовую состоятельность. Например, предоставить справку с места работы с указанием должности, заработной платы за три последних месяца на фирменном бланке с печатью и подписью бухгалтера и директора. В справке также должна быть указана, если применимо, дата трудоустройства и окончания трудового контракта.

При поездке с туристической целью, говорится на сайте, к пакету документов нужно приложить оригинал для ознакомления и копию документа, подтверждающего бронь отеля или договор аренды жилья, или иной документ, подтверждающий проживание в Польше.

В визовом центре 27 декабря сообщили, что данный список документов еще неточный.

— Сейчас меняется информация по поводу пакета документов на шенгенскую визу «С». Поэтому нужно будет повторно обратиться на нашу информационную линию и уточнить еще раз весь пакет документов.