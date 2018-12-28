На Вячеслава Косинерова и его супругу снова завели дело за «экстремизм» 1 28.12.2018, 12:41

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Участковый принес повестки сегодня утром.

В отношении активиста Вячеслава Косинерова и его супруги Марины милиция снова начала административный процесс по статье об экстремизме. За что в этот раз — Косинеров не знает, сообщает tut.by.

По словам Марины Косинеровой, участковый принес им повестки утром 28 декабря. Из них следует, что в отношении пары Московским РУВД Минска ведется административный процесс по ч. 2 ст. 17.11 КоАП. Явиться в РУВД молодые люди должны к 12 часам.

— За што ў гэты раз распачата справа, не ведаю. Відавочна, што нашы старонкі ў сацыяльных сетках маніторацца, і да чаго губазік вырашыў дачапіцца ў гэты раз — незразумела. Але у РАЎС мы не пойдзем, — рассказал Косинеров.

Напомним, в ноябре суд Московского района Минска оштрафовал анархиста Вячеслава Косинерова и его супругу на сумму более чем 1800 рублей. Оказалось, милиция рассмотрела «экстремистские» надписи на одежде пары по снимкам в социальных сетях. Например, вышивку на шапке в виде слов, которые переводятся с английского как «классовая война».

Статьей 17.11 КоАП предусмотрено наказание за распространение информационной продукции, [уже] включенной в Республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, хранение и так далее. Санкция — от 10 до 50 базовых величин (1225 рублей) штрафа или арест. Могут также конфисковать средства совершения нарушений, например телефон, с помощью которого была сделана «запрещенка» или ее репост.