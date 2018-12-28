Украинские моряки сорвали планы Москвы 2 28.12.2018, 13:08

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Фото: Reuters

Команда смогла решить свою первоначальную задачу.

Команда адвокатов-защитников украинских военных моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе, смогла решить свою первоначальную задачу, заявил адвокат Николай Полозов, который координирует работу команды, сообщает Укринформ.

"То, что все захваченные Россией украинские моряки назвали себя военнопленными, показывает: планы российских властей разделить, дезориентировать захваченных в плен моряков провалились. Таким образом, первоначальная задача команды адвокатов на данный момент решена. И это поможет в дальнейшей борьбе за их освобождение", - сказал Полозов.

Полозов напомнил, что сразу после захвата украинцев, Кремль приложил все усилия, чтобы их разделить, "подсунуть" своих адвокатов, которые давали бы сомнительные советы, чтобы в конце сломать моряков и заставить их "признаться" в уголовном преступлении. В таких условиях теряли смысл любые политические переговоры об их освобождении и апелляции к Третьей Женевской конвенции (по обращению с военнопленными).

"За очень короткий срок удалось сформировать единую команду защитников. Важно, что в этих условиях оперативно сработала, мобилизовалась украинская власть. Далее за 2,5 недели все адвокаты сумели войти в дело в рамках единой стратегии", - отмечает Полозов.

По его словам, благодаря признанию себя военнопленными дело украинских моряков должно рассматриваться в рамках международного права, что "лишает люфта" некоторых европейских политиков, которые будут вынуждены признать, что в керченском инциденте виновна именно Россия, открывшая огонь по украинским кораблям.

"В этих условиях проще будет консолидировать позицию международного сообщества. И здесь, так же, как и в предыдущих делах, политически мотивированных делах, действует закономерность. Чем более скоординированным и сильным будет давление на Кремль, тем больше шансы на освобождение украинских моряков", - резюмирует адвокат.

Напомним, 25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украиских военнослужащих.

Россия в нарушение норм международного права не признает захваченных украинцев военнопленными, подконтрольные оккупанту "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали их по обвинению в якобы "незаконном пересечении границы группой лиц".

Позже украинских моряков вывезли в Москву сейчас большинство из них находится в СИЗО "Лефортово". Раненых украинских пленных перевезли в больницу "Матросской тишины".

Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".

17 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию оккупированного Крыма и действия РФ в акватории Черного и Азовского морей.