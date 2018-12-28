Анна Гуськова стала лучшей спортсменкой года в Беларуси 2 28.12.2018, 13:16

Анна Гуськова

Фото: Al Bello/Getty Images

Белорусская фристайлистка опередила биатлонистку Дарью Домрачеву.

Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова стала лучшей спортсменкой года. Это стало известно по итогам опроса, который традиционно проводит среди журналистов газета «Спортивная панорама».

Гуськова набрала 840 баллов, опередив биатлонистку Дарью Домрачеву на 99 очков. Третьей стала пятиборка Анастасия Прокопенко (648).

В топ-10 также вошли Арина Соболенко, Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Надежда Скардино, Владислав Гончаров, Максим Недосеков и Александра Саснович.