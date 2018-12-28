Как старые елочные игрушки могут сделать вас богачом 28.12.2018, 13:30

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Раритетные елочные игрушки - настоящий клад.

Никто не будет спорить с тем, что елочные игрушки призваны создавать праздничное новогоднее настроение. Но не все знают, что некоторые украшения для «зеленой красавицы» могут поднять настроение даже без Нового года, да еще как! В этом убедился екатеринбуржец, ставший благодаря стеклянным шарам, шишкам и зайцам миллионером, правда в российских рублях, пишет bigpicture.ru.

Многие из нас, делая уборку в кладовке или гараже, натыкались на старые елочные игрушки, которыми наши мамы и папы, а иногда и бабушки с дедушками, украшали новогодние елки. Некоторые используют их по назначению, другие отдают предпочтение современным игрушкам, более ярким и не таким хрупким. А кое-кто даже успел от них избавиться, выбросив или раздарив знакомым.

Владимир Шнайдер, 56-летний военный пенсионер из Екатеринбурга, нашел в полученной по наследству от родителей квартире старые елочные игрушки, и сначала не придал своей находке никакого значения. Украшения хранились на антресолях в пыльных картонных коробках. Каждая игрушка была аккуратно завернута в бумагу и переложена ватой.

В кладовке хранилось более сотни игрушек, и когда мужчина извлек их все, то он просто опешил.

«Я сначала за голову схватился: „Куда их столько?“ Ни одна елка не выдержит. Решил выбросить. Да жалко стало — все-таки мама их столько лет собирала. Дай, думаю, продам. Копейку, какую никакую, выручу. Полез в Интернет, чтобы посмотреть, за сколько это добро можно сбыть. И ахнул! Получается, я целый „клад“ нашел!».

Зайчики и гномики на прищепках, а именно игрушки с таким типом крепления ценятся у коллекционеров выше всего, на аукционах могут стоит российских десятки тысяч российских рублей. Знакомая многим с детства стеклянная избушка на стальном зажиме покупается за 5 тысяч российских рублей, а вот игрушка

Эксперт по антиквариату Вячеслав Сребный пролил свет на формирование ценовой политики в среде коллекционеров. Оказывается, обычай наряжать елку появился в СССР лишь в 1937 году, и первые игрушки изготавливались из ваты.

Классический пример — «Девочка на качелях». Тело этой игрушки ватное, а голова изготовлена из папье-маше с раскрашенным вручную лицом. Девочка одета в платье из ткани, сшитое вручную. Это интересное «ретро», и на аукционах за такую вещь с удовольствием заплатят 5 тысяч российских рублей.

Но Вячеслав не советует спешить с продажей, ведь на просторах интернета можно найти коллекционера, который с удовольствием выложит за редкую елочную игрушку 150 тысяч! По словам эксперта, наиболее ценными считаются украшения из стекла, которые промышленность начала выпускать в 50-х годах.

«Эти игрушки расписывали вручную, двух одинаковых вы точно не найдете. За каждую из них можно выручить по 1500 российских рублей. У игрушек, сделанных вручную цена в 10 раз выше фабричной, — продолжает Вячеслав. – Особенно ценятся собрания игрушек. Например, коллекция «Сказки о рыбаке и рыбке», которую выпускали в год 150-летия со дня рождения Пушкина. Собрать их вместе очень сложно, за ними охотятся коллекционеры. Я видел, одну игрушку в Интернете продавали за 22 000 российских рублей».

Вячеслав с удовольствием демонстрирует журналистам свою солидную коллекцию елочных украшений. Среди шаров и звезд выделяется большой Дед Мороз на подставке. Коллекционер рассказывает, что когда-то давно купил эту фигурку из папье-маше за 1,5 тысячи у людей, не знавших ее реальную цену. Сейчас винтажного дедушку вполне можно продать за 8 тысяч на любом специализированном аукционе.

На цену вещи влияет немало различных факторов. Трещины и сколы снижают стоимость игрушки, иногда на 90%. Потертая краска удешевляет украшение на 30%, а очень сильно осыпавшаяся — до 70% стоимости. Возраст игрушки определяют по специальным каталогам, так как маркировать их при изготовлении было не принято. Наиболее полным справочником такой продукции считается гид-каталог «Елочные украшения 1936-1970 годы».

В этом справочнике содержатся фотографии и подробные описания серийных елочных игрушек, с указанием точной даты их выпуска и названием фабрики-производителя или артели. Именно с каталогом сверяются специалисты, когда оценивают изделие при покупке или продаже.

Дорогими могут быть не только ватные и стеклянные елочные украшения. Среди коллекционеров также ценятся бумажные, картонные и даже пенопластовые игрушки.

К сожалению, в 80-е годы эпоха продуктов «с душой» завершилась. Производство новогодних украшений поставили на поток, что значительно повлияло на их оригинальность.

Страну наводнили миллионы стеклянных шариков, сосулек и шишек, которые и сейчас есть у многих. Вячеслав Сребный утверждает, что продать изделия, выпущенные 20-30 лет назад, можно по 100-200 российских рублей, что, согласитесь, совсем немного.

Кстати, екатеринбуржец Владимир Шнайдер, узнав о свалившемся на голову богатстве, не спешит его распродавать. Пенсионер небезосновательно считает, что через 10-15 лет стоимость его игрушек будет еще выше, и вот тогда можно будет задуматься и о поиске покупателей.

«Я не зависим от денег. Поэтому эти прекрасные елочные украшения оставлю своим внукам! А они, если захотят — пусть продают…»

Владимир собирается снова сложить раритетные игрушки в коробки и отправить их с глаз долой назад на антресоль кладовки. Нужно отметить, что родители мужчины очень хорошо позаботились о сохранности новогодних украшений, тщательно завернув их и переложив мягким материалом. Вячеслав Сребный рекомендует оборачивать хрупкие сокровища бумажными салфетками и ватой, а также следить за тем, чтобы они не перемещались внутри тары при транспортировке.

Но ценятся не только советские игрушки, но и украшения других стран. Не так давно на аукционе DBA, входящем в группу eBay, был обнаружен лот с елочными игрушками времен Третьего Рейха. Разместил на сайте для продажи 12 елочных игрушек с нацистской символикой датчанин Клаус Далсборг.

За дюжину предметов в идеальном состоянии, мужчина хотел получить 1200 фунтов стерлингов. Но пресс-секретарь DBA, Софи Фолден Лунд, сообщила, что компания приняла решение удалить объявление Клауса, так как некоторым пользователям оно может показаться оскорбительным.

Сам владелец нацистских елочных игрушек в интервью СМИ сообщил, что приобрел их на «блошином рынке» в Литве. Далсборг объяснил свою покупку тем, что эти изделия показались ему гротескными. Несмотря на то, что в Дании не запрещено торговать предметами с нацистской символикой, Клаус с пониманием отнесся к позиции DBA и не сердится на администрацию сайта.