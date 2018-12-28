Jerusalem Post: Российские средства ПВО неэффективны против авиации Израиля 3 28.12.2018, 13:36

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Устаревшие системы проигрывают в противостоянии с ВВС Израиля.

Система противовоздушной обороны Сирии не способна противостоять операциям ВВС Израиля, в том числе когда речь идет о малозаметных истребителях F-35, а также крылатых ракетах. К такому выводу пришел Сет Францман, ведущий специалист по Ближнему Востоку газеты Jerusalem Post, (перевод - Newsader).

Он перечисляет средства ПВО, стоящие на вооружении армии президента Сирии Башара Асада. Все они, как следует из публикации, были произведены и поставлены Россией.

Автор упоминает С-125. Эта система была разработана в Советском Союзе в 1950-е годы. Она имеет радиус всего лишь 15 километров. Даже сами сирийцы в свое время признали ее неэффективной, говорится в статье.

Автор упоминает Тунгуску – разработанный советскими производителями в 1970-х годах зенитный комплекс, который способен вести ракетный и пулеметный огонь. Неясно, в какой степени этот комплекс используется сирийцами, указывает эксперт. Он ссылается на финансируемое Россией агентство Sputnik, которое в 2017 году сообщало, что Тунгуска была бы в состоянии защитить сирийское небо, если бы была активна.

Панцирь С-1, эксплуатируемый Россией с середины 1990-х годов, охраняет воздушное пространство Сирии на протяжении последних десяти лет. Он предназначен для борьбы с вертолетами, низколетящими самолетами и крылатыми ракетами. Его радиус действия сравнительно небольшой – до 20 километров. Как напоминает Францман, батарея "Панциря" была уничтожена в ходе налета израильской авиации в мае.

Речь идет об операции ЦАХАЛ в ответ на обстрелы со стороны Ирана. По данным экспертов, комплекс был уничтожен с помощью израильской ракеты. Соответствующая видеозапись была распространена Армией обороны Израиля.

Ракетный комплекс Бук-М2 – еще одна система ПВО, используемая сирийцами. Этот комплекс, разработка которого велась в СССР с конца 1980-х годов, был принят Россией на вооружение в 2008 году. Радиус его действия составляет до 150 километров. Он предназначен для стрельбы по крылатым ракетам и медленно движущимся самолетам. Как минимум одна из этих систем была уничтожена в мае, указывает Францман. По всей видимости, он имеет в виду одну из израильских операций в регионе.

Следует отметить, что именно Бук, доставленный из России на восток Украины, сбил малазийский Боинг в небе над Донецкой областью в 2014 году во время активной фазы войны в Донбассе. К такому выводу пришла международная следственная комиссия. Австралия и Нидерланды официально назвали Москву ответственной за крушение гражданского лайнера, в результате которого погибли 298 человек. Родственники жертв авиакатастрофы подали на Россию в Европейский суд по правам человека.

С-200, созданная советскими военными в 1960-е годы, имеет радиус поражения от 150 до 300 километров в зависимости от модификаций. Именно она, как считается, смогла сбить израильский F-16 в феврале. Это была единственная за десятилетия боевая потеря израильского самолета. Как утверждает ряд источников, причиной успешного попадания противоракеты стала исключительно беспечность пилота.

В марте этого года Израиль продемонстрировал способность бороться со снарядами, выпускаемыми этим комплексом: 200-килограммовая боеголовка была перехвачена израильской ракетой Arrow, предназначенной для борьбы с баллистическими целями.

В сентябре комплекс С-200, целившийся в израильский истребитель, по ошибке поразил российский самолет-разведчик Ил-20.

С-300 – система, которую Москва описывает как наиболее мощную среди имеющихся на вооружении Сирии, а также как одну из самых современных средств ПВО в мире. Россия разместила данное вооружение на сирийской территории минувшей осенью с целью защитить российских и сирийских военных от израильской авиации. Решение стало ответом на гибель Ил-20. Москва признает, что он был ошибочно сбит сирийской системой ПВО, однако продолжает винить ВВС Израиля, которые, по мнению Кремля, "прикрывались" российским самолетом. Израиль отрицает обвинения, объясняя, что его истребители действовали в иное время, на иной высоте и на удаленном расстоянии.

Поставки С-300 в Сирию вызвали категорический протест не только со стороны Израиля, но и его ближайшего союзника – Соединенных Штатов. Некоторые источники сообщали о том, что Израиль проводил тренировки по борьбе с С-300. Представители израильских властей заявляли о намерении продолжить операции в Сирии. Они пригрозили уничтожить любые средства ПВО – в том числе С-300, – которые угрожают действиям Израиля в регионе.

С-300 – советская разработка 50-летней давности. В середине 1990-х годов была изобретена ее более продвинутая вариация ПМ2 с современным радаром, командным центром и передвижной пусковой установкой. Согласно документации, она может поражать цели на расстоянии до 200 километров. Впрочем, ни одна из версий С-300 – как и система С-400, которая заявляется как еще более высокотехнологичная – ни разу не была испытана в бою, в том числе в Сирии.

Аналитик предполагает, что сирийцы либо опасаются применять С-300, либо попросту не умеют управлять этим комплексом. По этой причине, считает автор, у сирийского правительства "отсутствуют многослойные современные системы, которые необходимы для борьбы с тем противником, с которым ему приходится сталкиваться".

Устаревшие системы

Подводя итог своим рассуждениям о полученных от России многочисленных комплексах ПВО, аналитик низко оценивает их возможности против ВВС Израиля.

"Многие из этих систем устарели и не в состоянии противостоять самолетам пятого поколения, таким как F-35", – пишет он. По его мнению, они "не смогли доказать эффективность против крылатых ракет и других снарядов, запускаемых с большой дистанции".

Францман призвал Россию "внимательно следить" за тем, как именно сирийцы используют ее системы. "Медленно движущийся Ил-20 был легкой мишень для С-200, который целился в израильский самолет и не справился с задачей", – комментирует аналитик.

Он отметил, что подробностей боевых действий, которые ведет Израиль в регионе, до сих пор нет. ЦАХАЛ сообщает о том, что за последние два года его авиация поразила от 200 целей до 300 целей.

Францман напомнил, что Россия развернула в сирийской Латакии С-400 с радарами и комплексами радиоэлектронной борьбы, однако, по данным эксперта, так и не воспользовалась ими ни разу в течение трех лет интервенции, которую она проводит в Арабской республике с сентября 2015 года.

В мае израильские власти заявили о первом боевом применении F-35 в регионе. Накануне сообщалось о том, что израильские производители в следующем году поставят военно-воздушным силам страны специальные стелс-материалы, которые, по утверждению разработчика, сделают F-35 полностью невидимыми для радаров ПВО.