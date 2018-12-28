Минздрав вводит новые ограничения для водителей 6 28.12.2018, 13:50

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ФОТО НОСИТ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

C какими болячками теперь нельзя за руль?

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 88 уже появилось на Национальном правовом портале. Его положения вступят в силу через 15 дней (тогда же отменится старое постановление № 30 от 16 февраля 2016 года). Новый документ устанавливает детальный перечень заболеваний и противопоказаний, с которыми человек не допускается к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица все же могут садиться за руль, пишет «Вечерний Брест».

Запрет на управление механическими транспортными средствами и самоходными машинами наступает при наличии любого из следующих заболеваний или травм: стойкая диплопия любой этиологии; дефекты костей черепа (12 кв.см и более) без оперативной пластики дефекта; хроническая сердечная недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко; синдром слабости синусового узла, синдром брадитахикардии; болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени; злокачественные новообразования 4 клинической группы и др.

Отдельным пунктом прописаны условия для беременных женщин. По старым правилам, которые действуют еще две недели, им нельзя управлять никакими транспортными средствами на сроке беременности от 30 недель и более. Новое постановление Минздрава предусматривает, что женщины сохраняют право на управление т/с категорий «А» и «В» (мото и авто) на любом сроке беременности, а вот категории «C», «D», «CE», «DE», «F», «I» и трактора категорий «A»-«F» будут недоступны для них уже на сроке 12 недель.