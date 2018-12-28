Китайский рынок рекордно рухнул по итогам года 1 28.12.2018, 14:01

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Текущий год принес мировой антирекорд китайским фондовым рынкам.

по состоянию на 28 декабря 2018-го индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite обвалился на 25% по сравнению с показателями начала текущего года, пишет "Новое время".

Это самый сокрушительный результат среди крупнейших мировых бирж по итогам 2018-го, сообщает Bloomberg.

Главное причиной такого обвала агентство называет торговую войну США и Китая. Из-за нее совокупные потери рыночной стоимости китайских компаний составили $2,4 трлн за год - худший годовой показатель с 2002-го, когда Bloomberg начал вести подобные подсчеты.

Кроме того, из-за такого падения Китай ранее уступил Японии второе место по объему фондового рынка.

Средний дневной оборот на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, по данным Bloomberg, упал до 368 млрд юаней ($53,7 млрд) в этом году, что является самым низким показателем с 2014 года.

Напомним, с начала июля 2018 года Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.

Ранее на саммите Большой двадцатки, состоявшемся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. В свою очередь, как сообщали американские СМИ, Китай готовится снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 40% до 15%

Кроме того, лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Однако если за это время стороны не подпишут такое соглашение, по истечении 90 дней после 1 января США все-таки повысят штрафные пошлины, что может привести к ответным мерам Китая.