The Times: Россияне разочаровываются в Путине 1 28.12.2018, 14:17

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ФОТО: ИВАН СЕКРЕТАРЕВ / AP

Cвоей политикой глава Кремля лишь отвлекает внимание общественности от глубокого социального кризиса.

Times пишет, что россияне устают от своего лидера и его внешнеполитических авантюр. Скоро будет 20-я годовщина пребывания Владимира Путина у власти, отмечает газета, и замечает, что лояльно настроенный к нему спикер российского парламента дал понять, что конституцию страны можно было бы изменить, явно намекая, считает Times, что Путин мог бы остаться и дальше в Кремле, сообщает BBC.

И почему бы и нет - вопрошает газета.

Но своей политикой от Ближнего Востока до Украины и далее Путин лишь отвлекает внимание общественности от глубокого социального кризиса, который станет для него основной проблемой в 2019 году, так как он подрывает его авторитет.

Путину придется провести структурные изменения, реформировать налоговую политику, а также заняться политическими реформами.

Это означает, что ему будет необходимо возобновить дружественные отношения с Европой, что, в свою очередь, значит, что ему придется заключить мир с Украиной.

Да, военные корабли Путина в этом году захватывали суда ВМС Украины. Его агенты отравляли британских граждан ради того, чтобы продемонстрировать, что рука Москвы достигает и западные демократии.

Он поддерживает кровавый режим Башара Асада в Сирии, чтобы показать, что, в отличие от Америки, Россия не собирается уходить с Ближнего Востока. Он послал два стратегических бомбардировщика в Венесуэлу, чтобы продемонстрировать, что контролирует режим безответственного Мадуро.

Карьера Владимира Путина зиждется на восстановлении национальной гордости при помощи таких авантюр за рубежом.

Но внутри страны рост экономики оставляет желать лучшего. Почти пять лет режима западных санкций дают о себе знать.

Теперь уже невозможно скрывать результаты отсутствия финансовых реформ. Кроме добычи нефти, газа и металлов, ничто не ставит Россию в ряд серьезных глобальных экономических держав.

Попытки реформы пенсионной системы уже вызывают широкое недовольство. Высокий уровень поддержки, которым до недавнего времени пользовался Владимир Путин, был основан на благодарности населения за то, что он вернул в страну стабильность.

Но это благодарность исчезает. Около 55% россиян считают его виновным в том, что стоимость жизни повышается. 30% говорят, что готовы выйти на демонстрации протеста.

Может быть наивно, пишет газета, надеяться, что режим Путина вернет Россию к ее европейским корням. Но если Россия надеется модернизировать свою экономику, ей придется вновь открыть двери для западных идей и западных инвестиций.

Ответ Кремля на западные санкции заключался, в основном, в попытках расколоть западный альянс. Но в долгосрочной перспективе подобные действия наносят урон, а не приносят пользу интересам России, а также и популярности Владимира Путина в своей собственной стране.

Судя по всему, эта долгосрочная перспектива уже наступает, пишет Times.