Вячеслав Косинеров - властям: Я горжусь, что наши ценности идут вразрез 28.12.2018, 14:27

Страной правит диктатор-мракобес.

Об этом общественный активист Вячеслав Косинеров заявил Telegram-каналу «Баста!»:

- Я горжусь тем, что мои ценности и взгляды идут вразрез правящим кругам этой страны. Ваши политические репрессии - моя вера в идеалы справедливости. Большая честь быть "политическим" в этой стране!

Ведь если cтраной правит диктатор-мракобес, а его больную волю продвигает сторонник тюремных ценностей в форме НКВД, то как можно честному человеку тут не попасть под политическое преследование?

Напомним, сегодня в отношении активиста Вячеслава Косинерова и его супруги Марины милиция снова начала административный процесс по статье об экстремизме. Власти продолжают провокации против общественных активистов.